Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Aalto-Setälä: EU:n komission hankintaesitys turvaa sittenkin pk-yritysten edellytykset ja reilut markkinat Suomessa

10.9.2026 13:24:58 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

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Euroopan komissio antoi eilen ehdotuksen uudeksi julkisia hankintoja koskevaksi asetukseksi. Ehdotus korvaisi kolme voimassa olevaa hankintadirektiiviä yhdellä suoraan sovellettavalla asetuksella. Suomessa julkisia hankintoja tehdään vuosittain noin 40 miljardilla eurolla. Kokoomuksen kansanedustaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä pitää ehdotusta Suomen kannalta myönteisenä lähtökohtana.

"Suomessa ehdittiin pelätä, että kesäkuussa voimaan tullut hankintalakiuudistus jouduttaisiin purkamaan heti perään. Komission ehdotus ei sitä tee. Jäsenvaltiot saisivat edelleen säätää sidosyksiköistä EU-sääntelyä tiukemmin. Suomen kymmenen prosentin omistusraja ja tiukemmat ulosmyyntirajoitukset voivat siis jäädä voimaan", Aalto-Setälä sanoo.

Aalto-Setälä kiittää hallitusta ja työministeri Matias Marttista ennakoivasta vaikuttamistyöstä.

"Tämä ei ollut sattumaa. Suomen kanta vietiin Brysseliin ajoissa ja määrätietoisesti, ja se kuultiin."

Aalto-Setälä muistuttaa, että kyse on vasta neuvottelujen lähtökohdasta.

"Ehdotus on pohja, ei lopputulos. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat muuttaa sitä, ja asetusta sovellettaisiin vasta kaksi vuotta sen voimaantulosta. Neuvottelut jatkuvat pitkälle seuraavan hallituksen kaudelle. Suomelle suotuisa lähtökohta ei säily itsestään."

Tästä syystä Aalto-Setälä kysyy hankintalain uudistusta vastustaneilta puolueilta, millaista linjaa ne ajaisivat asiassa.

"Ensi kevään vaalien jälkeen aloittavalla hallituksella on tässä paljon pelissä. Katseeni kääntyy  SDP:hen. Aiotteko puolustaa Suomen oikeutta pitää sidosyksikkösääntely tiukkana, vai palataanko vanhaan? SDP on kantanut julkisuudessa huolta siitä, pääsevätkö pk-yritykset mukaan julkisiin hankintoihin. Juuri sitä tiukempi sidosyksikkösääntely turvaa. Nyt on tilaisuus osoittaa, että huoli oli aito."

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Kokoomuksen eduskuntaryhmä

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