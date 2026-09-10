Kokoomuksen Limnell: Datakeskusinvestoinnit ovat luottamuslause Suomen vakaudelle ja turvallisuudelle
10.9.2026 13:22:43 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Suomeen tehtävät miljardiluokan datakeskusinvestoinnit kertovat taloudellisen potentiaalin lisäksi kansainvälisten yritysten vahvasta luottamuksesta suomalaisen yhteiskunnan vakauteen, ennakoitavuuteen ja turvallisuuteen, arvioi kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell.
Suomeen on viime vuosina tehty ja suunniteltu mittavia datakeskusinvestointeja. Tuoreimpana Google ilmoitti tällä viikolla 13 miljardin euron investoinneista Suomeen seuraavien kahden vuoden aikana. Myös useat muut kansainväliset teknologiayhtiöt ovat tehneet merkittäviä datakeskuspäätöksiä Suomessa.
Limnellin mukaan investointien turvallisuuspoliittinen ulottuvuus on jäänyt julkisessa keskustelussa liian vähälle huomiolle.
”Kun kansainvälinen yritys sitoo Suomeen miljardeja euroja ja rakentaa vuosikymmeniksi tarkoitettua kriittistä infrastruktuuria, päätöstä ei tehdä vain sähkön hinnan tai tontin perusteella. Samalla arvioidaan yhteiskunnan vakautta, infrastruktuurin toimintavarmuutta, sääntelyn ennakoitavuutta, energian saatavuutta ja erilaisia turvallisuusriskejä. Näissä arvioissa Suomi pärjää”, Limnell toteaa.
Limnell korostaa, ettei yksittäistä investointipäätöstä pidä tulkita arvioksi Suomen turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Investointien kokonaisuus antaa kuitenkin vahvan signaalin siitä, millaisena Suomen pitkän aikavälin toimintaympäristö kansainvälisesti nähdään.
”Maailman suurimpiin kuuluvat teknologiayhtiöt tekevät parhaillaan päätöksiä, joiden aikajänne ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Ne laittavat miljardeja euroja kiinni Suomeen aikana, jolloin geopoliittiset riskit Euroopassa ovat kasvaneet. Se on konkreettinen luottamuslause suomalaisen yhteiskunnan vakaudelle ja turvallisuudelle", sanoo Limnell.
Limnellin mukaan Suomen vahvuutena on kokonaisuus. Luotettava sähköjärjestelmä, toimiva infrastruktuuri, korkea osaaminen, oikeusvaltio, yhteiskunnallinen vakaus ja vahva varautumisen kulttuuri muodostavat toimintaympäristön, jolla on kasvavaa taloudellista arvoa.
”Turvallisuus nähdään liian usein vain kustannuksena. Todellisuudessa turvallisuudesta on tullut yhä tärkeämpi kilpailukykytekijä. Vakaa, ennakoitava ja toimintakykyinen yhteiskunta houkuttelee investointeja juuri silloin, kun epävarmuus maailmassa lisääntyy", Limnell sanoo.
Limnell pitää tärkeänä, että Suomi tunnistaa tämän vahvuutensa myös tulevaisuuden investointipolitiikassa. Samalla datakeskusten nopea lisääntyminen kasvattaa niiden merkitystä Suomen kriittisenä infrastruktuurina ja edellyttää korkeaa varautumisen tasoa.
”Luottamus pitää myös ansaita joka päivä. Meidän on huolehdittava energian riittävyydestä, tietoliikenneyhteyksistä, kyberturvallisuudesta, kriittisen infrastruktuurin fyysisestä suojaamisesta ja koko yhteiskunnan toimintakyvystä. Turvallinen Suomi on samalla kilpailukykyinen Suomi,” tiivistää Limnell.
Limnellin mukaan viimeaikaisista investoinneista voidaan tehdä Suomelle laajempikin johtopäätös.
”Maailmassa, jossa epävarmuus kasvaa, vakauden arvo kasvaa. Suomen kannattaa rakentaa tulevaisuuttaan juuri tämän vahvuuden varaan. Turvallisuus ei ainoastaan suojaa yhteiskuntaamme vaan se vahvistaa myös Suomen vetovoimaa, investointeja ja tulevaisuuden kasvua”, Limnell toteaa.
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Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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