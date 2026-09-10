Kokoomuksen poliisikansanedustaja Kilpi: Rolexit ja Porschet eivät kuulu rikollisille
10.9.2026 14:00:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kansanedustaja Marko Kilpi pitää hallituksen esitystä rikoshyödyn poisottamisen tehostamiseksi tarpeellisena. Kilven mukaan rikos ei saa kannattaa eikä mahdollistaa hohdokasta elämäntyyliä.
Petteri Orpon hallitus antoi eilen eduskunnalle lakiesityksen, joka mahdollistaa selittämättömän omaisuuden menettämisseuraamuksen tuomitsemisen.
Kokoomuksen poliisitaustaisen kansanedustajan Marko Kilven mukaan esitys on omiaan torjumaan rikollisen elämäntavan idolisointia.
– Taloudellinen hyöty on järjestäytyneen rikollisuuden keskeisimpiä houkuttimia. Siksi tämä hyöty on voitava ottaa pois. Rikos ei saa kannattaa eikä sen tule mahdollistaa hohdokasta elämäntyyliä. Rolexit ja Porschet eivät rikollisille kuulu, Kilpi linjaa.
Europol on arvioinut, että vain noin kaksi prosenttia rikoshyödystä EU:ssa jäädytetään ja yksi prosentti tuomitaan menetetyksi. Tämä antaa Kilven mukaan järjestäytyneille rikollisryhmille mahdollisuuden investoida rikollisen toimintansa laajentamiseen ja lailliseen talouteen soluttautumiseen.
– Ammattimaisen rikollisuuden piirissä liikkuu valtavia rahasummia. Harhaluulo taloudellisen menestyksen mahdollisuudesta romantisoi rikollista elämäntapaa. Nyt eduskuntaan tuotu esitys kannustaa ihmisiä pysymään pois rikoksen tieltä, Kilpi päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marko KilpiKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Aalto-Setälä: EU:n komission hankintaesitys turvaa sittenkin pk-yritysten edellytykset ja reilut markkinat Suomessa10.9.2026 13:24:58 EEST | Tiedote
Euroopan komissio antoi eilen ehdotuksen uudeksi julkisia hankintoja koskevaksi asetukseksi. Ehdotus korvaisi kolme voimassa olevaa hankintadirektiiviä yhdellä suoraan sovellettavalla asetuksella. Suomessa julkisia hankintoja tehdään vuosittain noin 40 miljardilla eurolla. Kokoomuksen kansanedustaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä pitää ehdotusta Suomen kannalta myönteisenä lähtökohtana.
Kokoomuksen Limnell: Datakeskusinvestoinnit ovat luottamuslause Suomen vakaudelle ja turvallisuudelle10.9.2026 13:22:43 EEST | Tiedote
Suomeen tehtävät miljardiluokan datakeskusinvestoinnit kertovat taloudellisen potentiaalin lisäksi kansainvälisten yritysten vahvasta luottamuksesta suomalaisen yhteiskunnan vakauteen, ennakoitavuuteen ja turvallisuuteen, arvioi kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnell.
Kokoomuksen Kopra: Talous kasvaa, Suomi kerää investointeja ja työpaikat seuraavat – vieläkö halutaan suunnanmuutos?10.9.2026 10:57:07 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kysyy Antti Lindtmanilta, mihin suuntaan Suomen taloutta pitäisi nyt kääntää, kun talous kasvaa, tilauskirjat täyttyvät ja Google ilmoitti historiallisesta 13 miljardin euron investoinnista Suomeen.
Kokoomuksen lääkärikansanedustajat: Esteettisten hoitojen sääntelyä ei voi enää lykätä9.9.2026 19:05:23 EEST | Tiedote
Kokoomuksen lääkärikansanedustajat Maaret Castrén, Oskari Valtola ja Ville Väyrynen vaativat esteettisten hoitojen sääntelyn vahvistamista. Kolmikko odottaa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilta selkeää aikataulua sille, miten hallitusohjelmaan kirjattu selvitys johtaa konkreettisiin toimiin potilasturvallisuuden parantamiseksi.
Kokoomuksen Paasi: 13 miljardia euroa Suomeen on poikkeuksellisen kova luottamuslause9.9.2026 11:07:44 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi pitää Googlen 13 miljardin euron investointia poikkeuksellisen suurena uutisena Suomen taloudelle. Google arvioi investoinnin työllistävän rakennusvaiheessa kaikkiaan noin 37 000 ihmistä ja datakeskusten valmistuttua suoraan ja välillisesti noin 7 000 ihmistä. Paasin mukaan erityisen tärkeää on, että valtavan sähkönkulutuksen rinnalla Google sitoutuu myös energian saatavuuden vahvistamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme