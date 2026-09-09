Futsal-Liigat käynnistyvät syyskuussa

Molemmissa sarjoissa pelataan kaksinkertainen runkosarja, jonka jälkeen kahdeksan parasta joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin. Otteluparit muodostetaan runkosarjan sijoitusten perusteella.

Viime kaudella Miesten Futsal-Liigan Suomen mestaruuden voitti Mad Max Valkeakoskelta. Naisten Futsal-Liigan mestariksi nousi mikkeliläinen PU-62.

Kaudella 2026–2027 Miesten Futsal-Liigassa uusina joukkueina nähdään Futsal-Ykkösestä suoraan noussut Alastaron Urheilijat ja liigakarsinnoista noussut AS Moon Raahesta. Tornion Palloveikot luopui liigalisenssistä 4.9., joten sarja pelataan kaudella 2026/27 11 joukkueen kesken. Naisten Futsal-Liigassa espoolainen GFT tekee paluun yhden kauden jälkeen pääsarjatasolle.

Futsalliiga.tv näyttää kaikki Naisten ja Miesten Futsal-Liigojen ottelut. Toimitusten on mahdollista saada vapaa katseluoikeus kauden otteluihin. Pyynnöt osoitteeseen info@futsalliiga.fi. Suosittelemme lähettämään pyynnöt viimeistään noin vuorokautta ennen ottelun alkua.

Futsal-Liigojen kuvapankki median edustajien käyttöön löytyy täältä.

Löydät joukkuekohtaiset kausiennakot Palloliiton sivuilta.

Miesten Futsal-Liigan avauskierros 12.-13.9.:

13.00 TPK–VehU, la 12.9.

15.00 Riemu–SoVo, la 12.9.

18.00 Mad Max–AU, la 12.9.

13.15 KF Kosova–Akaa Futsal, su 13.9.

18.00 FC Kemi–AS Moon, su 13.9.

Naisten Futsal-Liigan avauskierros 19.-20.9.:

13.00 HIFK FS–Ilves FS, la 19.9.

13.00 RaiFu–GFT, la 19.9.

16.00 FC Halikko–FC Nokia, la 19.9.

13.00 PaRi–PU-62, su 20.9.

15.00 Mad Max–FC Sport, su 20.9.

16.00 Riemu–FC Seinäjoki, su 20.9.

Sarjataulukot:

Naisten Futsal-Liigan sarjataulukko

Miesten Futsal-Liigan sarjataulukko

Lisätiedot:

Elna Rikkinen, futsalliigojen sisällöntuottaja

+358449909674

elna.rikkinen@palloliitto.fi