Futsal-Liigat käynnistyvät syyskuussa
10.9.2026 14:15:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Miesten Futsal-Liiga pyörähtää käyntiin tulevana viikonloppuna 12. ja 13.9. Naisten Futsal-Liigan avauskierros pelataan seuraavana viikonloppuna 19. ja 20.9.
Molemmissa sarjoissa pelataan kaksinkertainen runkosarja, jonka jälkeen kahdeksan parasta joukkuetta jatkaa pudotuspeleihin. Otteluparit muodostetaan runkosarjan sijoitusten perusteella.
Viime kaudella Miesten Futsal-Liigan Suomen mestaruuden voitti Mad Max Valkeakoskelta. Naisten Futsal-Liigan mestariksi nousi mikkeliläinen PU-62.
Kaudella 2026–2027 Miesten Futsal-Liigassa uusina joukkueina nähdään Futsal-Ykkösestä suoraan noussut Alastaron Urheilijat ja liigakarsinnoista noussut AS Moon Raahesta. Tornion Palloveikot luopui liigalisenssistä 4.9., joten sarja pelataan kaudella 2026/27 11 joukkueen kesken. Naisten Futsal-Liigassa espoolainen GFT tekee paluun yhden kauden jälkeen pääsarjatasolle.
Futsalliiga.tv näyttää kaikki Naisten ja Miesten Futsal-Liigojen ottelut. Toimitusten on mahdollista saada vapaa katseluoikeus kauden otteluihin. Pyynnöt osoitteeseen info@futsalliiga.fi. Suosittelemme lähettämään pyynnöt viimeistään noin vuorokautta ennen ottelun alkua.
Futsal-Liigojen kuvapankki median edustajien käyttöön löytyy täältä.
Löydät joukkuekohtaiset kausiennakot Palloliiton sivuilta.
Miesten Futsal-Liigan avauskierros 12.-13.9.:
13.00 TPK–VehU, la 12.9.
15.00 Riemu–SoVo, la 12.9.
18.00 Mad Max–AU, la 12.9.
13.15 KF Kosova–Akaa Futsal, su 13.9.
18.00 FC Kemi–AS Moon, su 13.9.
Naisten Futsal-Liigan avauskierros 19.-20.9.:
13.00 HIFK FS–Ilves FS, la 19.9.
13.00 RaiFu–GFT, la 19.9.
16.00 FC Halikko–FC Nokia, la 19.9.
13.00 PaRi–PU-62, su 20.9.
15.00 Mad Max–FC Sport, su 20.9.
16.00 Riemu–FC Seinäjoki, su 20.9.
Sarjataulukot:
Naisten Futsal-Liigan sarjataulukko
Miesten Futsal-Liigan sarjataulukko
Lisätiedot:
Elna Rikkinen, futsalliigojen sisällöntuottaja
+358449909674
elna.rikkinen@palloliitto.fi
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