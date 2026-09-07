Presidentti Stubb YK:n yleiskokoukseen New Yorkiin
10.9.2026 14:05:39 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 56/2026
10.9.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb matkustaa 20.–24. syyskuuta 2026 New Yorkiin, jossa hän johtaa Suomen valtuuskuntaa Yhdistyneiden kansakuntien 81. yleiskokouksen korkean tason viikolla. Yleiskokouksen teemana on tänä vuonna ”Luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta: YK, joka toimii kaikkien hyväksi”.
Suomen kansallisen puheenvuoron presidentti Stubb pitää tiistaina 22. syyskuuta.
Viikon aikana presidentti Stubb muun muassa toimii puheenjohtajana yhdessä Kenian presidentti William Ruton kanssa kansainvälisessä keskustelutilaisuudessa tekoälyn hyödyntämisestä. Presidentti myös isännöi korkean tason tilaisuutta, jonka aiheena on YK:n toiminta rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi. Presidentin ohjelmassa on lisäksi muita päämiestason tilaisuuksia ja useita kahdenvälisiä tapaamisia.
Presidentti Stubb osallistuu myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja hänen puolisonsa Melania Trumpin isännöimälle vastaanotolle. Lisäksi presidentti pitää puheen Atlantic Council -järjestön tilaisuudessa, jossa hänelle luovutetaan järjestön Global Citizen -palkinto. Palkinto myönnetään vuosittain henkilöille, jotka ovat merkittävällä tavalla vahvistaneet transatlanttisia suhteita.
Yleiskokousviikon aikana edistetään eri tavoin Suomen ehdokkuutta YK:n turvallisuusneuvostoon kaudelle 2029–2030.
Presidentin johtamaan Suomen valtuuskuntaan kuuluvat ulkoministeri Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio.
Ennen YK:n yleiskokousviikkoa presidentti Stubb pitää luennon Furmanin yliopistossa Etelä-Carolinassa.
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