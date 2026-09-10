Mai Kivelä: Datakeskuksia tulee verottaa ja niiden määrää rajoittaa

– Massiivinen datakeskusbuumi, viimeisimpänä Googlen Suomeen tekemät datakeskusinvestoinnit, eivät tule ilman seurauksia suomalaiselle sähköverkolle, sähkön riittävyydelle ja ympäristölle, Kivelä sanoo.

Kivelän mukaan datakeskuksilla on suunnittelu- ja rakennusvaiheessa työllisyysvaikutus, joka on syytä huomioida, mutta niiden jälkeen vaikutus jää pieneksi. Verohallinnon laskelmien mukaan Suomessa toimivat datakeskukset tuottavat valtiolle tällä hetkellä hyvin vähän verotuloja - vaikutus valtiontalouteen voi olla jopa miinusmerkkinen.

– Datakeskustoimijat totta kai maalaavat datakeskusten talous- ja työllisyysvaikutuksista häkellyttävän hyvän kuvan, sillä se on niiden intressien mukaista. Tosiasiassa työllisyys- ja verotulovaikutukset jäävät todennäköisesti paljon matalammiksi, Kivelä sanoo.

– Samaan aikaan kansalaiset maksavat datakeskusten sijoittumisesta Suomeen kovaa hintaa, muun muassa maankäyttö- ja muiden negatiivisten ympäristövaikutusten muodossa. Lisääntynyt sähkön kysyntä tulee hyvin todennäköisesti tekemään myös sähköstä kalliimpaa kansalaisille, Kivelä jatkaa.

Kivelän mukaan tarvitaan valtakunnallista priorisointia ja ohjausta hallitsemaan datakeskusten määrää ja toimintaa Suomessa.

– Ei voi olla niin, että tavalliset ihmiset tai yhteiskunnan vähähiilistymistä aidosti edistävät investoinnit joutuvat kärsimään datakeskusten hallitsemattomasta kehityksestä. Päättäjillä pitää olla kokonaisnäkemys ja politiikkakeinot tilanteeseen puuttumiseksi, Kivelä sanoo.

Datakeskuksia on velvoitettava rakentamisen ja toiminnan vastuullisuuteen.

– Datakeskuksille tulee asettaa ehtoja, kuten velvollisuutta joustaa sähkönkulutuksessaan riittävän akuston tai uusiutuvilla toimivien varavoimalähteiden avulla. Keskusten liityntää kantaverkkoon on pystyttävä ohjaamaan. Lisäksi on tärkeää velvoittaa, että datakeskushankkeesta ei aiheudu ympäristöhaittaa, Kivelä linjaa.