Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä: Datakeskushankkeille tarvitaan sitovat valtakunnalliset ehdot – suomalaiset eivät saa joutua maksamaan sähkölaskuissaan teknojättien megavoittoja
10.9.2026 15:21:44 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä Suomessa ei ole varauduttu riittävästi massiivisten datakeskushankkeiden vyöryn seurauksiin. Ryhmä vaatii valtakunnallisen tason ohjausta ja hyväksymismenettelyä uusille datakeskushankkeille.
Peräti 10 prosenttia Euroopan datakeskushankkeista on tällä hetkellä suunnitteilla Suomeen, uusimpana Googlen tällä viikolla ilmoittama valtava investointi. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tyytyväinen Suomeen kohdistuvista investoinneista mutta huomauttaa, että Suomeen suunniteltu valtava määrä datakeskuksia ei tule ilman merkittäviä seurauksia sähkönkulutukselle ja sähköverkoille.
– Pääministeri Orpo luottaa hämmentävän paljon datakeskuksista hyötyvien digijättien vakuutteluihin sähkön riittävyydestä. Sähkö ja sähköverkon kapasiteetti eivät tule riittämään, jos datakeskusten tuloa ja toimintaa Suomessa ei säännellä. Uhkakuvana on, että tavalliset suomalaiset joutuvat sähkölaskuissaan maksamaan globaalien teknojättien megavoittoja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Timo Furuholm sanoo.
Esimerkiksi Google on vakuutellut rakentavansa Suomeen runsaasti uutta energiantuotantoa, mutta vasemmistoliiton mielestä pelkkien vakuuttelujen sijasta tarvitaan sitovia valtakunnallisia ehtoja.
Datakeskuksilta pitää edellyttää sopimusten laatimista uudesta, uusiutuvan sähkön tuotannosta sekä kulutusjoustoista.
– Jotta sähkön riittävyys ja verkon kantokyky voidaan varmistaa, tarvitaan datakeskuksille valtakunnallinen ohjaus- ja lupamenettely, Furuholm sanoo.
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä muistuttaa, että vaikka datakeskusten työllistävä vaikutus on suunnittelu- ja rakennusvaiheessa varsin huomattava, on se toimintavaiheessa vain murto-osa tästä. Verohallinnon laskelmien mukaan Suomessa toimivat datakeskukset tuottavat valtiolle tällä hetkellä hyvin vähän verotuloja – tulovaikutus voi olla jopa miinusmerkkinen.
– Datakeskusten tuomien pysyvien työpaikkojen määrä voi tosiasiassa jäädä hyvin matalaksi, ellei niiden ympärille synny laajempaa datataloutta. On tärkeää, että suomalaiselle yhteiskunnalle kerätään riittävän verotuksen muodossa asianmukainen hyöty datakeskuksista. Tähän me tulemme vasemmistoliitossa etsimään ja vaatimaan ratkaisuja, Furuholm sanoo.
Myöskään ympäristövaikutusten vähentämistä ei voi jättää vapaaehtoisuuden varaan.
– Datakeskuksia pitää velvoittaa negatiivisten ympäristövaikutusten kompensointiin ja hukkalämmön hyödyntämiseen. Keskeistä on myös, mitä datatarpeita keskukset palvelevat. Esimerkiksi kryptovaluuttojen louhintaa tekevät datakeskukset pitää kieltää kokonaan, Furuholm toteaa.
Yhteyshenkilöt
Timo FuruholmkansanedustajaPuh:050 551 0421timo.furuholm@eduskunta.fi
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