Atooppinen ihottuma käy kukkarolle – ja vaikuttaa koko elämään
14.9.2026 09:02:00 EEST | Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry | Tiedote
Atooppista ihottumaa sairastavat tarvitsevat kokonaisvaltaista hoitoa ja tukea, muistuttaa Allergia-, iho- ja astmaliitto 14.9. Atopiapäivänä. Atooppinen ihottuma ei ole vain oireita iholla, vaan se voi heikentää unta, mielenterveyttä, ihmissuhteita, opiskelu- ja työkykyä sekä taloudellista toimeentuloa.
Vuonna 2023 neljä järjestöä toteutti pitkäaikaissairauksien kustannuksia kartoittavan kyselyn, johon vastasi yli 5 000 henkilöä. Heistä 47 prosenttia kertoi kokevansa pitkäaikaissairaudesta aiheutuvat kustannukset vähintään melko suureksi rasitteeksi. Kysymykseen vastanneista atooppista ihottumaa sairastavista niin koki 64 prosenttia.
– Kyselyn tulokset osoittivat, että atooppista ihottumaa sairastaville sairauden vaikutukset taloudelliseen tilanteeseen ovat huomattavasti suuremmat kuin monessa muussa pitkäaikaissairaudessa, kertoo Allergia-, iho- ja astmaliiton erityisasiantuntija Risto Heikkinen.
Kyselyn toteuttamisen jälkeen sairastamisen kustannukset Suomessa ovat kallistuneet entisestään, kun esimerkiksi terveydenhuollon asiakasmaksuja on nostettu. Samalla sosiaaliturvaa on heikennetty.
Taloudellinen ahdinko voi vaikeuttaa sairauden hoitamista. Jos rahaa ei ole riittävästi, lääkkeiden hankkimista tai hoitoon hakeutumista voidaan joutua lykkäämään.
Atooppinen ihottuma ei näy vain iholla
Suomessa atooppista ihottumaa sairastaa yli miljoona ihmistä. Se on krooninen, tulehduksellinen ihosairaus, jolle ovat tyypillisiä vaikeasti ennustettavat pahenemisvaiheet. Keskeinen oire on kutina, joka voi häiritä yöunta ja johtaa pitkäaikaiseen väsymykseen. Myös ihon kipu ja arkuus ovat tavallisia oireita.
Sairauden kuormitus voi ulottua mielialaan, ihmissuhteisiin ja arjessa pärjäämiseen. Näkyvä ihottuma voi aiheuttaa häpeää ja leimautumista, ja jatkuva kutina sekä univaje voivat heikentää keskittymistä ja toimintakykyä. Vaikeaan atooppiseen ihottumaan liittyy myös lisääntynyt mielenterveyden kuormitus.
Atooppinen ihottuma alkaa usein lapsuudessa ja voi jatkua vuosikymmeniä. Sairauden taakka ja tuen tarve voivat siksi muuttua elämän eri vaiheissa.
– Atooppisen ihottuman moninaista taakkaa ei aina ymmärretä. Terveydenhuollon ammattilaisilta tarvitaan valppautta tunnistaa, miten sairaus vaikuttaa ihmisen elämään, painottaa Allergia-, iho- ja astmaliiton terveyden edistämisen asiantuntija Katariina Ijäs.
Järjestöjen tukea tarvitaan rinnalla kulkemiseen
Allergia-, iho- ja astmaliitto ja sen jäsenyhdistykset kulkevat atooppista ihottumaa sairastavien rinnalla sekä tarjoavat luotettavaa tietoa ja neuvontaa sekä vertaistukea. Järjestöjen tarjoama tuki auttaa sairastavia ja heidän läheisiään selviytymään sairauden moninaisesta taakasta arjessa ja eri elämänvaiheissa.
Liitto muistuttaa, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen Stea-rahoitusta ei saa leikata. Riittävät resurssit ovat edellytys sille, että järjestöt pystyvät olemaan sairastavien tukena myös jatkossa.
Allergia-, iho- ja astmaliitto kannattaa kattojärjestönsä EFAn (European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations) esitystä, että atooppinen ihottuma lisättäisiin EU:n tarttumattomien tautien ohjelman (Healthier Together 2022–2027) seuraavaan versioon, jotta sen aiheuttamiin haasteisiin voidaan vastata korkeimmalla poliittisella tasolla ja EU:n jäsenvaltiot voivat yhdessä edistää sitä koskevia parhaita käytäntöjä.
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Yhteyshenkilöt
Atooppista ihottumaa sairastavien haastattelupyynnöt: viestinnän asiantuntija Anu Sauliala, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry, puh. 044 514 7957, anu.sauliala@allergia.fi
Risto HeikkinenerityisasiantuntijaPuh:045 114 4459risto.heikkinen@allergia.fi
Katariina IjäsTerveyden edistämisen asiantuntija
Allergia-, iho- ja astma- sekä terveyden edistämisen asiantuntija.
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Allergia-, iho- ja astmaliitto parantaa allergiaa, ihosairauksia ja astmaa sairastavien sekä palovamman kokeneiden elämänlaatua.
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