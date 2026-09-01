Testamenttilahjoitus mahdollistaa Ateneumiin uuden lasten tilan
15.9.2026 10:00:00 EEST | Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum | Tiedote
Kansallisgalleriaan kuuluva Ateneumin taidemuseo on saanut merkittävän, noin 300 000 euron testamenttilahjoituksen suomalaiselta yksityishenkilöltä. Lahjoitusvaroilla tullaan kehittämään Ateneumin toimintaa: lahjoitus mahdollistaa muun muassa uuden, pienille lapsille suunnatun elämyksellisen tilan toteuttamisen. Lahjoittaja on toivonut, ettei hänen nimeään kerrota julkisuuteen.
Ateneumiin avataan pysyvä, alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen suunnattu toiminnallinen tila vuonna 2028. Osa testamenttilahjoituksen varoista käytetään lapsille suunnatun tilan toteuttamiseen ja tilaa varten tullaan keräämään myös ulkopuolista lisärahoitusta. Tilan konsepti ja tarkka avajaispäivä kerrotaan myöhemmin.
”Haluamme, että jokainen lapsi kokee Ateneumin omakseen. Tämän testamenttilahjoituksen myötä vastaamme vihdoin yleisömme toiveisiin – meiltä on puuttunut tila, jossa voi olla rennosti pienten lasten kanssa. Meillä on jo nyt paljon tarjontaa lapsiperheille, kuten Lasten lauantai -tapahtumat ja juuri uusittu lasten opas”, kertoo museonjohtaja Anna-Maria von Bonsdorff.
Lahjoitusten avulla kehitetään Ateneumin toimintaa
Nyt julkistettavan testamenttilahjoituksen lisäksi Ateneum on saanut viime vuosina kaksi merkittävää testamenttilahjoitusta yksityishenkilöiltä.
Vuonna 2022 museo sai ainutlaatuisen, yli miljoonan euron testamenttilahjoituksen museo- ja näyttelytoiminnan kehittämiseen. Lahjoitusvaroilla on muun muassa lisätty näyttelyiden elämyksellisyyttä ja tapahtumallisuutta, kasvatettu ilmaispäivien määrää sekä rahoitettu nelivuotista Ateneum omaksi -yhteisöohjelmaa vuosina 2023–2026. Yhteisöohjelman tavoitteena on tehdä museo mahdollisimman saavutettavaksi ja osallistavaksi erilaisille yleisöille. Toiminnassa huomioidaan erityisesti kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus, vammaisuuteen liittyvät erityistarpeet sekä sosioekonomiset tekijät.
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Vuonna 2025 Ateneum tiedotti noin 700 000 euron testamenttilahjoituksesta, josta 150 000 suunnattiin Kansallisgallerian konservointiyksikön tarpeisiin ja hankintoihin lahjoittajan toiveen mukaisesti. Varoilla pystyttiin toteuttamaan pitkään suunniteltu hanke aiottua aikaisemmin: niillä konservoitiin Akseli Gallen-Kallelan Kalevala-aiheiset luonnokset vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyn Suomen paviljongin kattokupolin freskoihin.
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Yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden lahjoitusten avulla Kansallisgalleria ja sen museot voivat tarjota entistäkin laajemmin erilaisia taide-elämyksiä esimerkiksi lapsille ja nuorille. Taidemuseoiden toimintaa voi tukea lahjoittamalla Kansallisgallerian verkkosivuilla pienenkin summan haluamaansa kohteeseen tai hankkimalla aineettoman lahjan. Kansallisgallerian suurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö. Tuloja saadaan myös pääsylippujen, palveluiden ja museokauppojen myynnistä, mutta lahjoituksilla on Kansallisgallerialle tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys.
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Ateneumin taidemuseo
Aukioloajat: Ti klo 10–18 | Ke–to klo 10–20 | Pe klo 10–18 | La–su klo 10–17 | Ma suljettu
Sisäänpääsymaksut: Normaali pääsylippu lippukassalta 23 € | Normaali pääsylippu verkosta 21 € | Alennettu pääsylippu 13 € | 18–24-vuotiaat 13 € | Alle 18-vuotiaat maksutta | Vapaa pääsy Museokortilla
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Yhteyshenkilöt
Anna KariViestintäpäällikköPuh:+358 40 717 8185anna.kari@ateneum.fi
Linkit
Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä.
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