Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Castrén: Tutkittua tietoa ei saa vaientaa oikeudellisella painostuksella

10.9.2026 16:17:39 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Jaa

Kokoomuksen kansanedustaja ja akuuttilääketieteen professori Maaret Castrén on huolissaan siitä, että oikeudellisten vaatimusten pelko voi kaventaa lääkäreiden ja tutkijoiden halukkuutta osallistua julkiseen keskusteluun. Castrén vaatii sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilta selkeää viestiä tieteen vapauden ja tutkittuun tietoon perustuvan keskustelun puolesta.

Kansanedustaja Maaret Castrén. Kuvaaja: Henri Korpi.
Kansanedustaja Maaret Castrén. Kuvaaja: Henri Korpi.

Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä riita-asia, jossa Pirkanmaan Lähineuvola Oy vaatii lastentautien erikoislääkäri ja yliopistotutkija Lotta Immeliltä 20 000 euron vahingonkorvausta. Yrityksen mukaan Immelin sosiaalisen median julkaisut ovat vahingoittaneet sen liiketoimintaa.

– Tapaus herättää vakavan kysymyksen siitä, mitä julkiselle keskustelulle tapahtuu, jos lääkäri tai tutkija joutuu pelkäämään oikeustoimia tuodessaan esiin tutkimustietoa. Tutkittua tietoa pitää voida esittää myös silloin, kun se on jonkun kannalta epämiellyttävää, Castrén sanoo.

Castrén muistuttaa, että lääkäreillä on ammatillinen velvollisuus kertoa hoitojen vaikuttavuudesta ja tuoda tutkittua terveystietoa kansalaisten saataville. Myös potilailla on oikeus saada luotettavaa tietoa hoitopäätöstensä tueksi.

– Jos asiantuntijat alkavat vaieta oikeustoimien pelossa, häviäjiä ovat lopulta potilaat ja koko yhteiskunta. Tieteestä ei ole hyötyä, jos siitä ei uskalleta puhua, Castrén sanoo.

Castrén odottaa myös sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilta kannanottoa asiaan.

– Suomessa pitää olla mahdollista käydä avointa ja kriittistä keskustelua terveydenhuollon hoidoista ja toimintatavoista tutkimusnäytön pohjalta. Ministerin on syytä tehdä selväksi, että tutkijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuutta osallistua tähän keskusteluun on puolustettava, Castrén sanoo.

Avainsanat

EduskuntaKokoomustutkimus

Yhteyshenkilöt

Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Aalto-Setälä: EU:n komission hankintaesitys turvaa sittenkin pk-yritysten edellytykset ja reilut markkinat Suomessa10.9.2026 13:24:58 EEST | Tiedote

Euroopan komissio antoi eilen ehdotuksen uudeksi julkisia hankintoja koskevaksi asetukseksi. Ehdotus korvaisi kolme voimassa olevaa hankintadirektiiviä yhdellä suoraan sovellettavalla asetuksella. Suomessa julkisia hankintoja tehdään vuosittain noin 40 miljardilla eurolla. Kokoomuksen kansanedustaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä pitää ehdotusta Suomen kannalta myönteisenä lähtökohtana.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye