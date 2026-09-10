Kokoomuksen Castrén: Tutkittua tietoa ei saa vaientaa oikeudellisella painostuksella
10.9.2026 16:17:39 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja akuuttilääketieteen professori Maaret Castrén on huolissaan siitä, että oikeudellisten vaatimusten pelko voi kaventaa lääkäreiden ja tutkijoiden halukkuutta osallistua julkiseen keskusteluun. Castrén vaatii sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilta selkeää viestiä tieteen vapauden ja tutkittuun tietoon perustuvan keskustelun puolesta.
Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä riita-asia, jossa Pirkanmaan Lähineuvola Oy vaatii lastentautien erikoislääkäri ja yliopistotutkija Lotta Immeliltä 20 000 euron vahingonkorvausta. Yrityksen mukaan Immelin sosiaalisen median julkaisut ovat vahingoittaneet sen liiketoimintaa.
– Tapaus herättää vakavan kysymyksen siitä, mitä julkiselle keskustelulle tapahtuu, jos lääkäri tai tutkija joutuu pelkäämään oikeustoimia tuodessaan esiin tutkimustietoa. Tutkittua tietoa pitää voida esittää myös silloin, kun se on jonkun kannalta epämiellyttävää, Castrén sanoo.
Castrén muistuttaa, että lääkäreillä on ammatillinen velvollisuus kertoa hoitojen vaikuttavuudesta ja tuoda tutkittua terveystietoa kansalaisten saataville. Myös potilailla on oikeus saada luotettavaa tietoa hoitopäätöstensä tueksi.
– Jos asiantuntijat alkavat vaieta oikeustoimien pelossa, häviäjiä ovat lopulta potilaat ja koko yhteiskunta. Tieteestä ei ole hyötyä, jos siitä ei uskalleta puhua, Castrén sanoo.
Castrén odottaa myös sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilta kannanottoa asiaan.
– Suomessa pitää olla mahdollista käydä avointa ja kriittistä keskustelua terveydenhuollon hoidoista ja toimintatavoista tutkimusnäytön pohjalta. Ministerin on syytä tehdä selväksi, että tutkijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuutta osallistua tähän keskusteluun on puolustettava, Castrén sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Maaret CastrénKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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