Hanasaaresta halutaan kansainvälisesti kiinnostava uusi kaupunginosa – idea- ja toteutuskilpailu päätöksentekoon
11.9.2026 08:47:15 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingin tavoitteena on käynnistää Hanasaaren alueen idea- ja toteutuskilpailu loppuvuonna 2026. Kilpailulla on tarkoitus löytää ryhmittymä, jolla on kyky toteuttaa vaativasta kohteesta kansainvälisestikin merkittävä uusi kaupunginosa.
Hanasaaren voimalaitosalueen Helsingin kantakaupungissa suunnitellaan muuttuvan uudeksi ja omaleimaiseksi kaupunginosaksi 2030-luvulta lähtien. Helsingin kaupunki käynnistää kansainvälisen idea- ja toteutuskilpailun alueen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Kilpailu alkaa loppuvuodesta 2026.
Kilpailulla haetaan korkeatasoista kokonaissuunnitelmaa, joka toimii kehittämisen, kaavoituksen ja alueen toteuttamisen pohjana. Samalla haetaan myös konseptia voimalarakennuksille. Erityinen painoarvo kilpailussa on kaupunkirakenteen ja kaupunkikuvan laadukkaalla suunnittelulla. Myös alueen kulttuurihistorialliset arvot ja historia tulee kilpailuehdotuksissa huomioida.
– Hanasaaren alueessa on mahtava potentiaali kehittyä kansainvälisesti kiinnostavaksi ja asukkailleen elämykselliseksi uudeksi kaupunginosaksi Helsingin kantakaupunkiin. Toivon, että tänä syksynä alkavassa idea- ja toteutuskilpailussa kehitetään uudenlaisia ja yllättäviäkin ratkaisuja koko Hanasaaren alueen toteutukselle, mutta myös aluetta symboloivalle ikoniselle vanhalle voimalaitokselle, sanoo pormestari Daniel Sazonov.
Voimalaitoksen tulevaa käyttöä ei ole vielä päätetty, vaan kilpailussa etsitään siihen ratkaisua. Voimalaympäristön kehittäminen voi olla yhdistelmä vanhojen rakennusten säilyttämistä ja purkavaa uudisrakentamista. Mittakaavaltaan poikkeuksellisen suuri voimala taipuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Voimalaitoksen tilavuus on 380 000 m3, mikä vastaa 3,5 kertaa Eduskuntatalon tilavuutta.
Tuhansien asukkaiden uusi kaupunginosa
Uuteen Hanasaaren kaupunginosaan suunnitellaan koteja vähintään 3 000 asukkaalle, mahdollisesti satoja uusia työpaikkoja, uutta vetovoimaista kaupunkitilaa, puistoja, rantaraitteja sekä uusi koulu. Uuden kaupunginosan rakentaminen voisi alkaa 2030-luvulla.
– Tavoitteena on luoda uusi urbaani kaupunginosa, joka liittyy viereiseen Suvilahden alueeseen. Hanasaaren sijainti ja vanha voimalamiljöö tarjoavat mahdollisuuksia luoda historiaan nojaava ja kaupunkiympäristöltään vetovoimainen uusi alue. Tavoitteena on myös, että Hanasaari tarjoaa uusia mahdollisuuksia kaupunkiasumisesta kiinnostuneille perheille, sanoo maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen Helsingin kaupungilta.
Kilpailun tavoitteena on löytää toimija, joka suunnitteluryhmineen ja kumppaneineen toimii uuden Hanasaaren kaupunginosan merkittävänä toteuttajana. Kilpailun voittajalle on suunniteltu toteuttavaksi voimalaitosalueen kehittäminen uuteen käyttöön sekä merkittävä osa uuden kaupunginosan rakentamisesta.
Kilpailu alkaa loppuvuonna 2026
Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Hanasaaren alueen kansainvälistä idea- ja toteutuskilpailua kokouksessaan 15. syyskuuta. Lautakunnan jälkeen kilpailuohjelma etenee kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Kilpailun on tarkoitus käynnistyä 16.11.2026, mikäli kaupunginhallitus hyväksyy esityksen. Varsinainen kilpailu käydään kahdessa vaiheessa. Kilpailuehdotukset tulevat molemmissa vaiheissa kaupunkilaisten kommentoitaviksi. Kilpailun voittaja ratkeaa keväällä 2029.
Hanasaari pähkinänkuoressa:
- Hanasaaren alueen koko noin 17 hehtaaria (ha).
- Etäisyys keskustasta 2 km
- Hanasaari B -voimalaitos valmistui vuosina 1974–76 ja energiantuotanto lopetettiin siellä vuonna 2023. Voimalaitokseen kuuluu useita eri rakennuksia.
- Vuonna 2037 Kalasataman alueella ennustetaan asuvan 34 000 asukasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanasaaren alueen kehittäminen:
maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen
Kaupunkiympäristön toimiala, Maankäyttö ja kaupunkirakenne
puh. 09 310 37160
rikhard.manninen@hel.fi
Hanasaaren idea- ja toteutuskilpailu:
erityisasiantuntija Mia Kajan
Kaupunkiympäristön toimiala, Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
puh. 09 310 15820
mia.kajan@hel.fi
Pormestari Daniel Sazonovin haastattelupyynnöt:
Oskari Heinonen, pormestarin erityisavustaja, s-posti: oskari.heinonen@hel.fi, puh. 050 453 5203
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