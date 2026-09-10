SDP:n Piritta Rantanen: Hallitus nostaa sairastamisen hintaa – pienituloiset maksavat laskun

– Asiakasmaksujen korotuksissa ei ole kyse vain euroista, vaan ihmisistä, jotka sairastuvat ilman että voivat itse valita tarvitsevansa hoitoa. Suomen Syöpäpotilaat ry kyselyssä joka neljäs kertoi tinkivänsä ruoasta tai muista välttämättömistä menoista syöpäsairauden aiheuttamien kulujen vuoksi. Samassa kyselyssä nousi esiin huoli siitä, että kasvavat maksut estävät ihmisiä hakeutumasta hoitoon, Rantanen sanoo.

Rantanen nostaa esiin myös konkreettisen esimerkin nuoresta sosiaalialan ammattilaisesta, joka sairastui vakavasti ja joutui käymään päivystyksessä kolme kertaa. Pelkästään päivystyskäynneistä kertyi yli 200 euron lasku, minkä lisäksi maksettavaksi tulivat lääkkeet. Sairastumisen vuoksi hän menetti myös kesätyöansionsa.

– Yksi sairastuminen voi tarkoittaa pienituloiselle satojen eurojen laskua ja samalla menetettyä palkkaa. Kun tähän päälle tulevat korkeammat asiakasmaksut, kynnys lähteä lääkäriin kasvaa. Pahimmillaan hoitoon mennään vasta, kun sairaus on pahentunut ja hoito tulee kaikille kalliimmaksi, Rantanen korostaa.

Rantanen muistuttaa, että asiakasmaksujen korotuksia ei voi tarkastella irrallaan palveluiden saatavuudesta.

– Hallitus korottaa maksuja samaan aikaan, kun hoitoon pääsy vaikeutuu, hoitotakuuta on heikennetty ja hoitoon pääsyn etäisyydet kasvavat. Pitkät odotusajat, korkeammat maksut ja pidemmät matkat muodostavat yhdessä kynnyksen, jonka yli kaikilla ei ole varaa tai voimia päästä, Rantanen sanoo.

– Kymmenen euroa voi valtion budjetissa olla pieni summa. Pienituloisen lompakossa se voi olla juuri se summa, jonka vuoksi lääkärille ei lähdetä. Hallituksen pitäisi vastata tähän yksinkertaiseen kysymykseen: kuinka monen suomalaisen pitää jättää menemättä lääkäriin rahan vuoksi, ennen kuin myönnetään, että asiakasmaksujen korotuksissa on menty liian pitkälle? Rantanen kysyy.

– Hallitus puhuu luottamuksesta ja toivosta. Luottamusta ei rakenneta sillä, että sairaalle ihmiselle annetaan suurempi lasku ja samalla palvelut viedään kauemmas. Asiakasmaksuja on kohtuullistettava ja varmistettava, ettei raha muodostu esteeksi tarpeelliselle hoidolle, Rantanen päättää.