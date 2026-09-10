SDP:n Piritta Rantanen: Hallitus nostaa sairastamisen hintaa – pienituloiset maksavat laskun
10.9.2026 16:52:52 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallitus korottaa jälleen terveydenhuollon asiakasmaksuja tilanteessa, jossa hoitoon pääsy on jo vaikeutunut. SDP kansanedustaja Piritta Rantanen pitää kehitystä kohtuuttomana erityisesti pienituloisten ja paljon hoitoa tarvitsevien kannalta.
– Asiakasmaksujen korotuksissa ei ole kyse vain euroista, vaan ihmisistä, jotka sairastuvat ilman että voivat itse valita tarvitsevansa hoitoa. Suomen Syöpäpotilaat ry kyselyssä joka neljäs kertoi tinkivänsä ruoasta tai muista välttämättömistä menoista syöpäsairauden aiheuttamien kulujen vuoksi. Samassa kyselyssä nousi esiin huoli siitä, että kasvavat maksut estävät ihmisiä hakeutumasta hoitoon, Rantanen sanoo.
Rantanen nostaa esiin myös konkreettisen esimerkin nuoresta sosiaalialan ammattilaisesta, joka sairastui vakavasti ja joutui käymään päivystyksessä kolme kertaa. Pelkästään päivystyskäynneistä kertyi yli 200 euron lasku, minkä lisäksi maksettavaksi tulivat lääkkeet. Sairastumisen vuoksi hän menetti myös kesätyöansionsa.
– Yksi sairastuminen voi tarkoittaa pienituloiselle satojen eurojen laskua ja samalla menetettyä palkkaa. Kun tähän päälle tulevat korkeammat asiakasmaksut, kynnys lähteä lääkäriin kasvaa. Pahimmillaan hoitoon mennään vasta, kun sairaus on pahentunut ja hoito tulee kaikille kalliimmaksi, Rantanen korostaa.
Rantanen muistuttaa, että asiakasmaksujen korotuksia ei voi tarkastella irrallaan palveluiden saatavuudesta.
– Hallitus korottaa maksuja samaan aikaan, kun hoitoon pääsy vaikeutuu, hoitotakuuta on heikennetty ja hoitoon pääsyn etäisyydet kasvavat. Pitkät odotusajat, korkeammat maksut ja pidemmät matkat muodostavat yhdessä kynnyksen, jonka yli kaikilla ei ole varaa tai voimia päästä, Rantanen sanoo.
– Kymmenen euroa voi valtion budjetissa olla pieni summa. Pienituloisen lompakossa se voi olla juuri se summa, jonka vuoksi lääkärille ei lähdetä. Hallituksen pitäisi vastata tähän yksinkertaiseen kysymykseen: kuinka monen suomalaisen pitää jättää menemättä lääkäriin rahan vuoksi, ennen kuin myönnetään, että asiakasmaksujen korotuksissa on menty liian pitkälle? Rantanen kysyy.
– Hallitus puhuu luottamuksesta ja toivosta. Luottamusta ei rakenneta sillä, että sairaalle ihmiselle annetaan suurempi lasku ja samalla palvelut viedään kauemmas. Asiakasmaksuja on kohtuullistettava ja varmistettava, ettei raha muodostu esteeksi tarpeelliselle hoidolle, Rantanen päättää.
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Marko Asell kysyy hallitukselta: Kuka maksaa datakeskusten kasvavan sähkönkulutuksen?10.9.2026 14:55:40 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Marko Asell (sd.) vaatii hallitukselta toimia, joilla varmistetaan sähkön riittävyys ja kohtuullinen hinta datakeskusten sähkönkulutuksen kasvaessa. Asell on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.
SDP:n Eveliina Heinäluoma ja Paula Werning: Esteettisten hoitojen ongelmat tiedetty jo vuosia – miksi toimia vasta nyt?10.9.2026 14:15:25 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustajat Eveliina Heinäluoma ja Paula Werning vaativat hallitukselta ripeitä toimia esteettisten pistoshoitojen ja muiden esteettisten hoitojen potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Edustajat nostivat asian esiin jo vuonna 2024 jättämällään kirjallisella kysymyksellä.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Aso-järjestelmää on kehitettävä, ei ajettava alas9.9.2026 14:59:12 EEST | Tiedote
– On hyvä, että hallitus pyrkii vapauttamaan tyhjeneviä tai rahoitusongelmista kärsiviä yksittäisiä asumisoikeustaloja omistus- tai vuokra-asumiseen, mutta valtion aso-rakentamisen lakkauttaminen on liian pitkälle menevä toimi ja kaventaa kohtuuhintaisten asuntojen tarjontaa. Asumisoikeusasuntojen tarve ei ole kadonnut mihinkään, joten järjestelmää on kehitettävä, ei ajettava alas, huomauttaa ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).
SDP:n Eloranta: PISA-tulosten laskun kääntäminen vaatii vahvempaa otetta8.9.2026 15:37:53 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta on erittäin huolissaan Suomen PISA-tulosten laskun jatkumisesta edelleen. Erityisesti lukutaidon taso huolestuttaa, sillä heikkoja lukijoita on jo yli neljännes suomalaisnuorista ja pojista noin joka kolmannes. Hänen mukaansa tilanteeseen ei ole helppoja ja nopeita ratkaisuja, vaan oppimistulosten parantaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja monipuolisia toimia. Elorannan mukaan seuraavan hallituksen tulee nostaa tavoitteeksi ”Lukeva Suomi”, sillä lukutaito on pohjana kaikelle muulle oppimiselle ja yhteiskunnassa pärjäämiselle.
SDP:n Pia Hiltunen: Pisa-tulokset vaativat puuttumista oppimisen juurisyihin8.9.2026 15:25:59 EEST | Tiedote
Tuoreet PISA-tulokset osoittavat, että suomalaisnuorten osaamisen suunta on edelleen huolestuttava. SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen ja luokanopettaja Pia Hiltunen peräänkuuluttaa konkreettisia toimia perustaitojen ja oppimisen edellytysten vahvistamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme