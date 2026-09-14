LignoSphere keräsi yli 1,2 miljoonaa — mukaan satavuotias yhdysvaltalainen materiaalivalmistaja

Uusimman sijoituksen lisäksi LignoSphere on saanut Business Finlandilta rahoitusta metalli- ja betonipinnoitteiden tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Aiemmat sijoitukset mukaan lukien yritykselle vuoden 2026 aikana myönnetty ulkopuolinen rahoitus nousee runsaaseen 1,2 miljoonaan euroon. Rahoituksen turvin LignoSphere kehittää tuotteidensa ominaisuuksia vastaamaan kaupallisten betoni- ja teräspinnoitteiden vaatimustasoa sekä syventää yhteistyötä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

Monipuolinen biomateriaali

Kraft-ligniiniä syntyy sellunkeitossa sivuvirtana, mutta sen monimutkainen kemiallinen koostumus on pitkään estänyt sen laajamittaisen käytön fossiilisten raaka-aineiden korvaajana. Tällä hetkellä valtaosa ligniinistä poltetaan sellutehtaissa energiaksi. LignoSpheren teknologia nostaa tämän runsaan sivuvirran arvoa jalostamalla siitä kolloidisia ligniinipartikkeleita, joiden pallomainen muoto tekee siitä tasalaatuisen ja helposti sekoittuvan teollisiin formulaatioihin. Näin ligniinillä voidaan korvata synteettisiä fenoliyhdisteitä muun muassa liimoissa ja pinnoitteissa.

Pre-seed-rahoituskierros

Alkuvuodesta 2026 LignoSphere kertoi saaneensa sijoitukset Kiilto Venturesilta ja Stephen Industriesilta. TekVenturesin sijoitus tuo yhtiölle pääoman lisäksi osaamista ja uusia verkostoja.

"Teknor Apex on sadan vuoden ajan tehnyt juuri sitä, mitä me tavoittelemme: valmistanut materiaaleja teollisessa mittakaavassa ja toimittanut niitä vaativille asiakkaille. Se kokemus on meille yhtä arvokasta kuin raha. Samalla saamme näköalapaikan Yhdysvaltain markkinaan", sanoo LignoSpheren toimitusjohtaja Eero Knuutila.

Investointiyhtiö TekVenturesin kautta Teknor Apex rahoittaa seuraavan sukupolven materiaaleja ja valmistusmenetelmiä kehittäviä startup-yrittäjiä ja rakentaa heihin pitkäaikaisia suhteita – biopohjaiset raaka-aineet ovat yksi keskeisistä painopistealueista.

"Ligniinin lupaus on ilmeinen: se on uusiutuva, sitä on runsaasti ja sitä tuotetaan jo teollisessa mittakaavassa. Vaikeinta on aina ollut jalostaa siitä tasalaatuista raaka-ainetta, jota teollisuus pystyy käyttämään. LignoSphere vie tätä lupausta lähemmäs teollista todellisuutta. Se on juuri sellainen mahdollisuus, jota TekVenturesissa etsimme: vankkaa tieteellistä pohjaa, todellista polkua skaalautumiseen ja mahdollisuutta vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä suorituskyvystä tinkimättä", sanoo TekVenturesin toimitusjohtaja Abhijit Ganguly

Business Finland rahoittaa hanketta tuotekehityslainalla. Rahoitus kohdistuu tutkimus-, kehitys- ja pilotointivaiheeseen, joka jatkuu kesäkuuhun 2027. Vaiheen aikana LignoSphere validoi tuotteidensa suorituskyvyn standardien mukaisilla testeillä, laajentaa asiakaspilotteja ja suunnittelee ensimmäisen oman tuotantolaitoksensa. Tavoitteena on saavuttaa teknologian ja asiakassitoumusten taso, jolla investointipäätös demotehtaasta voidaan tehdä.

Tietoa yhtiöistä

LignoSphere Company Oy on espoolainen biomateriaaliyhtiö, joka jalostaa sellutehtaiden sivuvirtana syntyvästä kraft-ligniinistä kolloidisia ligniinipartikkeleita. Niillä voidaan korvata synteettisiä fenoliyhdisteitä ja fossiilipohjaisia raaka-aineita mm. pinnoitteissa ja liimoissa. Vuonna 2022 perustetun yhtiön teknologia perustuu Aalto-yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimukseen, ja sitä suojaa seitsemän patenttia.

www.lignosphere.fi

TekVentures on Teknor Apex Companyn pääomasijoitus- ja innovaatioyksikkö. Vuonna 2023 perustettu TekVentures sijoittaa startup-yrittäjiin, jotka etsivät kestävämpiä tapoja löytää, hankkia, valmistaa ja uudelleenkäyttää yhteiskuntaa eteenpäin vieviä materiaaleja. Sijoituskohteensa ovat varhaisen vaiheen yhtiöitä, joita TekVentures tukee globaalin materiaalivalmistajan näkemyksellä teollisten teknologioiden rakentamisen ja skaalaamisen käytännön haasteissa.

www.tek.ventures