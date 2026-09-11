Lupa- ja valvontavirasto

Plastic Surgery Center Helsinki Oy:n sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin Aleksanterinkadun palveluyksikön terveydenhuollon palvelutoiminnat keskeytettiin

11.9.2026 08:31:11 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

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Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt Plastic Surgery Center Helsinki Oy:n Helsingissä sijaitsevan klinikan terveydenhuollon palvelutoiminnan. Samoin virasto on keskeyttänyt Plastic Surgery Tampere Oy:n Helsingin Aleksanterinkadun palveluyksikön toiminnan. Yritykset toimivat samoissa tiloissa Aleksanterinkadulla. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi 9.9.2026 tarkastuksella, että potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti.

Lupa- ja valvontavirasto teki 9.9.2026 ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen Plastic Surgery Center Helsinki Oy:n ja Plastic Surgery Center Tampere Oy:n tiloihin Helsingin Aleksanterinkadulla ja määräsi suullisesti välittömästi niiden terveydenhuollon palvelutuotannon keskeytettäväksi.

"Emme ei voi tässä vaiheessa avata keskeyttämispäätöstä enempää. Annamme lisätietoja kirjallisen päätöksen valmistuttua", kertoo yksikön päällikkö Niina Oresmaa Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osastolta.

Lisätietoja annetaan perjantaina 18.9.2026.

Lisätietoja:

yksikön päällikkö Niina Oresmaa, Lupa- ja valvontaviraston sosiaali- ja terveysalan osasto, etunimi.sukunimi@lvv.fi

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Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
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