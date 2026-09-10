Pia Lohikoski: Taiteen perusopetukseen tarvitaan tasa-arvoraha

Pia Lohikoski: Kenelle lankeaa datakeskusten sähkölasku? 10.9.2026 09:45:05 EEST | Tiedote

Fortum on solminut Googlen kanssa 22 vuoden sähkönostosopimuksen osana Googlen miljardiluokan datakeskusinvestointeja. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski vaatii hallitukselta selvitystä siitä, miten datakeskusbuumi vaikuttaa suomalaisten sähkön hintaan, sähkön riittävyyteen ja huoltovarmuuteen.