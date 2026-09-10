Pia Lohikoski: Taiteen perusopetukseen tarvitaan tasa-arvoraha
11.9.2026 08:31:58 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Eduskunnassa käytiin torstaina lähetekeskustelu taiteen perusopetuksen uudistamisesta. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski vaati lakiuudistukseen lisärahoitusta sekä taiteen perusopetukseen tasa-arvorahaa. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie suhtautui tasa-arvorahaan positiivisesti ja oli valmis harkitsemaan sitä seuraavaan hallitusohjelmaan.
- Lasten tausta vaikuttaa taiteen perusopetukseen osallistumiseen. Meillä on merkittäviä alueelliseen saavutettavuuteen liittyviä esteitä. Meillä on merkittäviä perheiden taloudelliseen tilanteeseen liittyviä esteitä. Tämän vuoksi vasemmistoliitto on ehdottanut taiteen perusopetukseen tasa-arvorahaa. Hallitus voisi hyvin tarttua tähän jo tämän uudistuksen yhteydessä, Lohikoski sanoo.
Lohikosken mukaan vanhan lain päivittämiselle on selkeä tarve, mutta taiteen perusopetuksen uudistukseen liittyy myös huolia. Yksi niistä liittyy rahoitukseen.
- Isoksi ongelmaksi nousee se, että hallitus ei ole kohdentanut näin isolle ja merkittävälle lakiuudistukselle lisärahoitusta, vaikka esimerkiksi lakia valmisteleva työryhmä esitti 10 miljoonan euron lisäpanostusta.
Toinen iso huolenaihe on, että uudistus kohtelee eri tavoin valtionosuuteen oikeutettuja koulutuksen järjestäjiä ja muita. Lohikosken mukaan on tärkeää, että uudistus ei lisää myöskään valtionosuuksien ulkopuolella olevien oppilaitosten kustannuksia.
- Kustannusten nousu lisää paineita korottaa asiakasmaksuja. Riskinä on myös oppilaitosverkoston supistuminen. Silloin taiteen perusopetuksen sosioekonominen ja alueellinen saatavuus heikkenee, ei suinkaan parane.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä: Datakeskushankkeille tarvitaan sitovat valtakunnalliset ehdot – suomalaiset eivät saa joutua maksamaan sähkölaskuissaan teknojättien megavoittoja10.9.2026 15:21:44 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä Suomessa ei ole varauduttu riittävästi massiivisten datakeskushankkeiden vyöryn seurauksiin. Ryhmä vaatii valtakunnallisen tason ohjausta ja hyväksymismenettelyä uusille datakeskushankkeille.
Mai Kivelä: Datakeskuksia tulee verottaa ja niiden määrää rajoittaa10.9.2026 14:51:31 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelän mukaan on kriittistä, että suomalainen yhteiskunta saa tänne sijoittuvista datakeskuksista asianmukaisen hyödyn - tähän tarkoitukseen on kehitettävä erillinen datakeskusvero. Datakeskusten määrää tulee lisäksi rajoittaa ehdollisuuden avulla.
Minja Koskela: Suomalaiset valitsevat hyvinvointivaltion – eivät leikkauslistoja10.9.2026 13:21:38 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela muistuttaa, että suomalaisten selkeä enemmistö valitsisi sopeuttamisen keinoksi mieluummin veronkorotukset kuin leikkaukset.
Pia Lohikoski: Kenelle lankeaa datakeskusten sähkölasku?10.9.2026 09:45:05 EEST | Tiedote
Fortum on solminut Googlen kanssa 22 vuoden sähkönostosopimuksen osana Googlen miljardiluokan datakeskusinvestointeja. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski vaatii hallitukselta selvitystä siitä, miten datakeskusbuumi vaikuttaa suomalaisten sähkön hintaan, sähkön riittävyyteen ja huoltovarmuuteen.
Jessi Jokelainen: Opettajat eivät voi yksinään ratkaista Pisa-tulosten suuntaa8.9.2026 15:13:33 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen tyrmää kokoomusministeri Karoliina Partasen väitteet, joiden mukaan kokoomuksen pitkä linja on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen vahvistaminen. Partanen kommentoi Pisa‑tuloksia Instagramissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme