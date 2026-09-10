Vasemmistoliitto

Pia Lohikoski: Taiteen perusopetukseen tarvitaan tasa-arvoraha

11.9.2026 08:31:58 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Eduskunnassa käytiin torstaina lähetekeskustelu taiteen perusopetuksen uudistamisesta. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski vaati lakiuudistukseen lisärahoitusta sekä taiteen perusopetukseen tasa-arvorahaa. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie suhtautui tasa-arvorahaan positiivisesti ja oli valmis harkitsemaan sitä seuraavaan hallitusohjelmaan. 

Kuva: Outi Neuvonen

- Lasten tausta vaikuttaa taiteen perusopetukseen osallistumiseen.  Meillä on merkittäviä alueelliseen saavutettavuuteen liittyviä esteitä. Meillä on merkittäviä perheiden taloudelliseen tilanteeseen liittyviä esteitä. Tämän vuoksi vasemmistoliitto on ehdottanut taiteen perusopetukseen tasa-arvorahaa. Hallitus voisi hyvin tarttua tähän jo tämän uudistuksen yhteydessä, Lohikoski sanoo.

Lohikosken mukaan vanhan lain päivittämiselle on selkeä tarve, mutta taiteen perusopetuksen uudistukseen liittyy myös huolia. Yksi niistä liittyy rahoitukseen. 

- Isoksi ongelmaksi nousee se, että hallitus ei ole kohdentanut näin isolle ja merkittävälle lakiuudistukselle lisärahoitusta, vaikka esimerkiksi lakia valmisteleva työryhmä esitti 10 miljoonan euron lisäpanostusta. 

Toinen iso huolenaihe on, että uudistus kohtelee eri tavoin valtionosuuteen oikeutettuja koulutuksen järjestäjiä ja muita. Lohikosken mukaan on tärkeää, että uudistus ei lisää myöskään valtionosuuksien ulkopuolella olevien oppilaitosten kustannuksia. 

- Kustannusten nousu lisää paineita korottaa asiakasmaksuja. Riskinä on myös oppilaitosverkoston supistuminen. Silloin taiteen perusopetuksen sosioekonominen ja alueellinen saatavuus heikkenee, ei suinkaan parane.



Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye