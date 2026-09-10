ENNAKKOTIEDOTE: Jo kolme vuotta kauhua – Timo R. Stewartin Miksei kukaan tee mitään? Pohdintoja Gazan tuhosta (Gummerus) ilmestyy 3.10.
11.9.2026 08:39:51 EEST | Gummerus | Tiedote
Mitä Gazan tuhosta on tärkeä tietää ja miten siitä voi puhua? Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla palkittu Timo R. Stewart on seurannut traagisia tapahtumia tiiviisti ja ollut tutkijana aivan Suomessa käydyn keskustelun ytimessä. 3.10. ilmestyvässä kirjassaan Miksei kukaan tee mitään? Pohdintoja Gazan tuhosta (Gummerus) hän käy läpi konfliktin vaiheita niin poliittisesta, moraalisesta kuin filosofisestakin näkökulmasta.
Teos koostuu esseistä, jotka rakentavat näkyviin Gazan tuhon kaaren syksystä 2023 kevääseen 2026. Stewart avaa ajatuksiaan julkisesta keskustelusta ja siitä, millaista on työkseen tutkia ja kommentoida sotaa. Mitä lopulta merkitsevät sellaiset sanat kuin kansanmurha, sota, vihollinen ja uhri? Entä miten omaksua uupumatta tuskaa aiheuttavaa tietoa ja samalla olla tunteva ihminen?
”On elintärkeää osata tunnistaa ihminen toisessa ihmisessä. Se ei ole itsestäänselvyys. Monet sotien uhrit ovat kärsineet siitä, ettei tämä ole itsestäänselvyys. Rikokset ihmisyyttä vastaan tulevat mahdolliseksi, koska tämä ei ole itsestäänselvyys. Kansanmurhat tulevat mahdolliseksi, koska se ei ole itsestäänselvyys.”
Stewart kirjoittaa, että ainoa tapa muuttaa tilannetta Gazassa on puuttua Israelin toimintaan. Hän haluaa kirjallaan irtisanoutua moraalisesta välinpitämättömyydestä.
"Israelille ei yksinkertaisesti ole annettu mitään pakottavaa syytä lopettaa miehitystään tai tavoitella palestiinalaisten tilanteeseen minkäänlaista ratkaisua. Se on voinut pitäät maat antamatta palestiinalaisille heidän oikeuksiaan. Ottaen huomioon näiden maiden merkityksen monille israelilaisille ja heidän palestiinalaisia kohtaan tuntemansa pelon ja epäluulon, tämä ei itsessään ole yllättävää. Yllättävää on, että muu maailma on antanut sen tapahtua.”
Stewart kertoo lisää uutuuskirjastaanyleisötapahtumassa torstaina 8.10.2026 klo 18-19 Helsingin Musiikkitalossa.
Valtiotieteiden tohtori Timo R. Stewart on poliittisen historian tutkija ja tietokirjailija, jonka erikoisaloihin kuuluvat Israel-Palestiina-konflikti, länsimaiden Lähi-idän politiikka sekä uskonnon rooli konflikteissa ja politiikassa. Stewart on työskennellyt aiemmin Ulkopoliittisessa instituutissa, ulkoministeriössä ja kansalaisjärjestöissä. Häneltä ilmestyi vuonna 2025 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla palkittu teos Palestiina ja Israel - Historia karttoina (Gummerus). Hänen aiemmat tietokirjansa Valter Juvelius ja kadonneen arkin metsästys (Gaudeamus 2020) ja Luvatun maan lumo (Gaudeamus 2022) nousivat molemmat tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaiksi.
Timo R. Stewart: Miksei kukaan tee mitään? Pohdintoja Gazan tuhosta (Gummerus)
259 sivua
Ilmestyy 3.10. painettuna kirjana ja äänikirjana, lukija: Timo R. Stewart. Kirja ilmestyy e-kirjana 5.12.
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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