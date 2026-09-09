Ennakkotiedote: Nuorisojaosto käsittelee 15.9. nuorisotyön avustuksia ja vuoden nuorisotyöllistä tekoa
11.9.2026 08:55:52 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Nuorisojaoston kokouksen 15.9.2026 esityslista on julkaistu. Nuorisojaoston esityslistalla ovat vuoden 2026 toiminta-avustukset sekä vuoden nuorisotyöllinen teko 2026 -palkinto. Lisäksi jaosto käsittelee useita projekti- ja starttiavustushakemuksia.
Esityslista löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto jaoston jäsenistä.
Jaoston puheenjohtajana toimii Iida Tani.
Avainsanat
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