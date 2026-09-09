Etätyö lisää unta sekä vähentää liikettä – istumista kertyy jopa 45 minuuttia enemmän
11.9.2026 08:59:11 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Turun yliopiston tutkimuksen mukaan etätyöpäivinä nukutaan hieman enemmän, mutta samalla istutaan enemmän ja liikutaan vähemmän kuin toimistotyöpäivinä.
Moni suomalainen toimistotyöntekijä tekee työtään ainakin osittain etänä, mutta etätyön vaikutuksista vuorokauden kokonaisajankäyttöön tiedetään edelleen melko vähän. Turun yliopiston WORKDAY-tutkimuksessa selvitettiin kehoon kiinnitettävien liikemittareiden avulla, miten uni, paikallaanolo ja fyysinen aktiivisuus eroavat etä- ja toimistotyöpäivien välillä hybridityöntekijöillä.
Tutkimuksessa havaittiin, että etätyöpäivinä unta kertyi keskimäärin 15 minuuttia enemmän kuin toimistotyöpäivinä. Lisäksi etätyöpäivinä istumista ja/tai makoilua kertyi 45 minuuttia enemmän. Samalla seisominen, kevyt liikkuminen ja reippaampi liikunta vähenivät.
– Etätyöpäivien suurempi istumis- ja/tai makoiluaika selittyi pääosin vähäisemmällä seisomisella. Yksi mahdollinen selitys on, ettei etätyöympäristöissä ole aina käytettävissä seisomatyöpisteitä toisin kuin toimistoilla yleensä, kertoo dosentti Kristin Suorsa Turun yliopistosta.
Tutkimus osoitti myös, että toimistotyöpäivinä kertynyt kävely ja pyöräily korvautuivat ainakin osittain etätyöpäivinä istumisella, makoilulla ja unella. Suorsan mukaan tämä liittynee työmatkojen poisjääntiin, kun töitä jäädään tekemään etänä.
Lisää liikettä etätyöpäiviin
Runsas istuminen on yhteydessä useisiin terveyshaittoihin, kuten tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiin. Siksi istumista kannattaa tauottaa etätöissä nousemalla ylös ja liikuskelemalla säännöllisesti. Myös työmatkaliikuntaa on hyvä korvata taukoliikunnalla tai vapaa-ajan liikunnalla.
Tutkimusryhmän viisi vinkkiä aktiivisempiin etätyöpäiviin:
- Vaihtele työasentoja työpäivän aikana.
- Yhdistä tauko istumisesta itsellesi mielekkääseen tekemiseen.
- Pidennä (aktiivisia) taukoja etätyöpäivänä.
- Keskustele työpaikallasi etätyön tauottamisen käytänteistä.
- Lisää liikettä työpäivään.
WORKDAY on Turun yliopiston tutkimus, jossa selvitetään, miten pandemian jälkeen yleistynyt etätyö vaikuttaa fyysiseen aktiivisuuteen ja paikallaanoloon työpäivän aikana. Tutkimuksessa 99 hybridityöntekijää käyttivät reidessä pidettävää liikemittaria viikon ajan päivin ja öin toimisto- ja etätyöpäivinä. Liikemittari perustuu asentoperusteisen kiihtyvyyden mittaamiseen ja se mahdollistaa vuorokauden aikaisen unen, paikallaanolon ja fyysisen aktiivisuuden mittaamisen.
WORKDAY-tutkimusta rahoittavat Työsuojelurahasto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.
Tulokset on julkaistu International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity -lehdessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kristin SuorsaTutkijatohtori, dosenttiTurun yliopistokristin.suorsa@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/kristin-suorsa
Tuija LeskinenErikoistutkija, dosenttiTurun yliopistotuija.leskinen@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/tuija-leskinen
Turun yliopiston viestintäviestinta@utu.fiwww.utu.fi/medialle
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Weisell-säätiö lahjoittaa Turun yliopistolle 100 000 euroa havaitsevan tähtitieteen alalle9.9.2026 12:30:27 EEST | Tiedote
Lahjoitus kohdennetaan tähtitieteeseen perustettavaan apulaisprofessuuriin ja apulaisprofessuurin tieteenalan tukemiseen. Uuden professuurin ala on havaitseva tähtitiede ja optiset havaintolaitteet.
Hästens skötsel, levnadsförhållanden och interaktion med ägaren formar dess karaktär9.9.2026 10:55:55 EEST | Pressmeddelande
En ny studie visar att hästens karaktär inte bara beror på gener, ålder eller ras, utan är också systematiskt kopplad till hur man håller, rider och sköter om hästen. Kvaliteten på relationen mellan ägaren och hästen spelar också en roll. Resultaten understryker vikten av dagliga vård- och hanteringsval för hästens karaktär och välbefinnande.
Hevosen hoito, elinolot ja vuorovaikutussuhde omistajaan muovaavat sen luonnetta9.9.2026 10:55:55 EEST | Tiedote
Uusi tutkimus osoittaa, että hevosen luonne ei riipu pelkästään perimästä, iästä tai rodusta, vaan liittyy systemaattisesti myös siihen, miten hevosta pidetään, ratsastetaan ja hoidetaan. Myös omistajan ja hevosen välisen suhteen laadulla on merkitystä. Tulokset korostavat jokapäiväisten hoitoon ja käsittelyyn liittyvien valintojen merkitystä hevosen luonteelle ja hyvinvoinnille.
Turun yliopiston tutkijat kuvasivat tieteelle uusia hyönteislajeja Amazonian sademetsistä7.9.2026 09:59:03 EEST | Tiedote
Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen tutkijat ovat kuvanneet kaksi tieteelle aiemmin tuntematonta loispistiäislajia läntisen Amazonian sademetsistä. Uudet lajit kuuluvat hyvin harvinaiseen Brachycyrtinae-alaheimoon, jonka ensimmäinen Suomessa havaittu edustaja löytyi viime vuonna Turun Skanssin biodiversiteettipuistosta.
Lääketieteen opiskelijat tarjoavat elvytyskoulutusta Turun ja Raision 8.-luokkalaisille4.9.2026 12:59:32 EEST | Tiedote
Turun yliopiston lääketieteen opiskelijat antavat syksyn aikana elvytys- ja sydäniskurikoulutusta Raision, Turun normaalikoulun ja Puolalan yläkoulujen kahdeksannen luokan oppilaille. Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan Turun normaalikoulun liikuntahallilla (Annikanpolku 9, 20610 Turku) keskiviikkona 9.9. klo 12 järjestettävää koulutusta – tätä ennen on myös mahdollista haastatella kouluttajia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme