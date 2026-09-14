KHO:n ennakkopäätös, joka koskee perintöverotusta
15.9.2026 09:07:22 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
A oli saanut perintönä X Oy:n osakkeita. Lainvoimaisesti oli jo ratkaistu, että A:lla oli perintöverotuksessa oikeus sukupolvenvaihdoshuojennukseen. Ratkaistavana korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli vielä, tuliko huojennus myöntää osakkeisiin kokonaisuudessaan tilanteessa, jossa X Oy:n harjoittamaa kiinteistö- ja vuokraustoimintaa ei ollut pidettävä yritystoimintana ja tähän liittyvä varallisuus oli muodostanut yli 80 prosenttia yhtiön kokonaisvaroista.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa ollut perusteita poiketa lähtökohdasta, jonka mukaan huojennuksen määräämisen perusteena on yleensä osakeyhtiön osakkeen verotusarvo sellaisenaan. A:lle tuli myöntää huojennus perintönä saatuihin X Oy:n osakkeisiin kokonaisuudessaan. Äänestys 3–2.
Asiassa oli kysymys myös siitä, oliko A:lla oikeus saada hyvitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä. Asian kokonaiskäsittelyaika oikaisuvaatimuksen vireilletulosta hallinto-oikeuden päätöksen antamiseen oli noin kuusi vuotta ja yhdeksän kuukautta, josta käsittelyaika hallinto-oikeudessa oli muodostanut hiukan yli kaksi vuotta. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että päättäessään, milloin asia otetaan käsittelyvuoroon, hallinto-oikeuden olisi tullut kiinnittää huomiota siihen, että oikeudenkäynti kokonaisuudessaan oli kestänyt pitkään jo ennen kuin asia tuli hallinto-oikeudessa vireille. Oikeudenkäynti oli valtion vastuulla olevasta syystä viivästynyt siellä yhdellä vuodella.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationsexpertkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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