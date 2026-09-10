Yhteinen tietopoliittinen kannanotto: Suomen seuraava tuottavuusloikka tehdään tiedolla
11.9.2026 09:20:07 EEST | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Tiedote
Suomi tarvitsee yhteisen suunnan tietopolitiikassa. Kansallisarkisto, Kuntaliitto, Eläketurvakeskus, ETLA, HYVIL, Kela, Labore, Luonnonvarakeskus Luke, Pellervon taloustutkimus, THL ja Tilastokeskus ovat laatineet yhteisen kannanoton, jossa esitetään linjauksia tiedon laajemman ja vastuullisemman hyödyntämisen edistämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa julkisen hallinnon tuottavuutta, parantaa palveluita ja hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia.
Julkisen hallinnon tieto on kansallinen tietopääoma. Seuraavan hallituskauden aikana tulee luoda pohja yhtenäiselle ja tietoturvalliselle datainfrastruktuurille, jonka avulla palveluista voidaan tehdä sujuvampia ja ennakoivampia.
Nykyisin julkisen hallinnon tieto on alihyödynnetty voimavara. Hajautetut tietovarannot ja korkeat käytön kustannukset hidastavat kehitystä. Tämä on kestämätöntä tilanteessa, jossa julkinen talous kiristyy ja samalla odotetaan tehokkuusloikkaa tekoälyn avulla.
"Tuottavuusloikka ei synny pelkästään tekoälystä vaan kyvystä hyödyntää luotettavaa tietoa nykyistä paremmin. Meillä on kansainvälisesti ainutlaatuiset tietovarannot, mutta niiden täysi arvo jää saavuttamatta, jos tieto on hajallaan eikä sitä voida yhdistää sujuvasti yhteiskunnan tarpeisiin. Siksi tarvitsemme pitkäjänteisiä investointeja yhteentoimivaan tietoinfraan ja tiedon hyödyntämisen mahdollistaviin yhteisiin tietorakenteisiin", painottaa Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala.
Tuottavuusloikan ottamiseksi mukana olevat organisaatiot ehdottavat neljää päälinjaa, joiden mukaisesti tulevina vuosina tulee edetä:
1. Sääntelyä on uudistettava: lainsäädäntöön tarvitaan muutoksia, jotka mahdollistavat tietojen joustavamman käytön ja yhdistelyn.
2. Yhteiset ratkaisut: rakennetaan kansallisia data-alustoja ja rajapintoja, jotta tieto liikkuu sujuvasti ja turvallisesti.
3. Rahoituksen uudistus: rahoitusmallit on suunnattava kannustamaan tiedon käyttöön ja ylläpitoon.
4. Yhteiset pelisäännöt: otetaan käyttöön kansallisesti yhtenäiset, EU-tason yhteentoimivuuden huomioivat tietorakenteet ja standardit.
Taustatietoa
Kannanoton taustalla olevat organisaatiot avaavat mielellään asiaa laajemmin.
Tietopolitiikan linjauksia käsitellään myös Kuntamarkkinoilla paneelikeskustelussa ”Tuottavuusloikka tiedon avulla - mitä seuraavalla hallituskaudella tarvitaan?”Ulkoinen linkki. Seminaari pidetään torstaina 17.9. kello 11 Kuntatalolla Helsingissä.
Lisätietoa
Mikko Eräkaski. Johtaja, asiakkuudet, Kansallisarkisto. P. 029 533 7234, etunimi.sukunimi@kansallisarkisto.fi
Elisa Kettunen. Johtaja, digitalisaatio ja tietoyhteiskunta, Kuntaliitto. p. 500 372 6789, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika MalirantajohtajaLaborePuh:050 369 8054mika.maliranta@labore.fi
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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