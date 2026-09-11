Työntekijän jalka jäi puristuksiin tehtaan konelinjalla – yhtiölle ja sen edustajille tuomio työturvallisuusrikoksesta

Arkkileikkurilla työskennelleelle leikkurinhoitajalle sattui marraskuussa 2024 tapaturma. Leikkurinhoitajalla oli ollut opastettavana toinen työntekijä. Linjalle oli tullut ruuhkaa, jonka purkamiseksi leikkurinhoitaja oli pyytänyt opastettavaa työntekijää menemään liikuttamaan linjan kuljetinta linjan ohjauspulpetista. Leikkurinhoitaja oli itse mennyt linjalle irrottamaan sinne jumittuneita arkkeja. Hän oli kurottautunut linjan vieressä olevan kaiteen välistä ja astunut toisella jalallaan linjan reunalle, jotta hän ylettyisi ottamaan jumiin jääneet arkit pois linjalta. Hän oli kuitenkin epähuomiossa astunut linjan liikkuvalle kuljettimelle, jolloin hänen jalkansa oli jäänyt linjalla olevan telan ja linjalla liikkuvan kuljetinhihan väliin ja aiheuttanut hänelle luunmurtumia.

Syytteessä olleet tehtaanjohtaja ja tuotantopäällikkö ja heidän asianajajansa vetosivat käräjillä muun muassa siihen, että tehtaalla oli sen työntekijöistä koostuva vaarojen arviointiryhmä, joka oli tehnyt koneelle huolellisen vaarojen arvioinnin. Koneesta oli laadittu myös kirjallinen työnopastusohje, jossa oli määritetty, että linjalle tullutta ruuhkaa ei saa mennä purkamaan linjan ollessa käynnissä ja työntekijä oli allekirjoittanut sen. Heidän mukaansa ruuhkan purkamista varten olisi ollut myös apuväline eli mela, jolla ruuhkan olisi voinut purkaa menemättä linjalle. Syytetyt vetosivat siihen, että tapaturma oli heidän kannaltaan ennalta-arvaamaton ja johtui siitä, että työntekijä oli kiellosta tietoisena nimenomaisesti pyytänyt toista työntekijää ajamaan linjaa, kun hän oli mennyt linjalle.

Laissa säädettyä koneiden suojaamisvelvoitetta ei voi korvata työntekijöille annettavilla ohjeilla ja kielloilla

Käräjäoikeus totesi, että koneen puhdistamiseen liittyvää tapaturman vaaraa tilanteessa, jossa sitä käyttää kaksi työntekijää ei ollut vaarojen arvioinnissa arvioitu. Oikeus toteisi, että työnantajalla olisi ollut työntekijöille annetun kiellon sijaan velvollisuus suojata kone teknisillä suojauksilla niin, että työntekijät eivät pääse koneen vaarakohtiin koneen ollessa käynnissä. Sillä seikalla oliko tapaturmaan joutunut työntekijä toiminut ohjeiden vastaisesti ei ollut merkitystä, koska työturvallisuuslainsäädännön tarkoitus on nimenomaan suojata työntekijää myös omalta riskinotolta estämällä vääränlainen käyttäytyminen teknisillä suojauksilla.

Käräjäoikeus tuomitsi tehtaanjohtajan ja tuotantopäällikön työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta molemmat 25 päiväsakkoon, josta tehtaanjohtajalle tulee maksettavaa 3 755 euroa ja tuotantopäällikölle 3580 euroa. Pankakoski Mill Oy:n oikeus tuomitsi 40 000 euron yhteisösakkoon.

Tapaturmaan joutunut työntekijä ilmoitti käräjäistunnossa, että hän vaatii korvaukset hänelle aiheutuneista vammoista erillisessä oikeudenkäynnissä.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomio R713/2026/536. Tuomio ei ole lainvoimainen eli siitä voi hakea valituslupaa hovioikeudelta.

Ylitarkastaja Sampo Pelkonen Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosastolta muistuttaa, että työnantajalla on velvollisuus suojata koneiden vaarakohdat niin, että työntekijät eivät pääse kosketuksiin koneiden liikkuviin osiin koneiden ollessa käynnissä. Työntekijöiden pääsyn estäminen koneet suojaamalla on laissa säädetty vaatimus, jota ei voi korvata työntekijöille annettavilla ohjeilla, määräyksillä ja kielloilla.