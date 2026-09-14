Globaali muutos ja Suomi -verkko-oppimisympäristö
14.9.2026 08:16:06 EEST | Kadettikunta ry | Tiedote
Kadettikunta ry julkaisee 16. syyskuuta kouluille ja kansalaisille suunnatun verkko-oppimisympäristön Globaali maailma ja Suomi.
Julkaisutilaisuus on Ostrobotnian Juhlasalissa Helsingissä keskiviikkona 16. syyskuuta 2026 klo 12.00.
Oppimisympäristön lisäksi sisältö julkaistaan myös painettuna ja sähköisenä kirjana.
Kadettikunta ry käynnisti syksyllä 2024 tutkimushankkeen, jonka tavoitteeksi asetettiin Suomen koulujen historian ja yhteiskuntaopin opetuskäyttöön soveltuvan uuden verkko-oppimisympäristön tuottaminen.
Hanke toteutettiin yhteistyössä Opetushallituksen sekä Historian ja yhteiskuntaopettajien liiton kanssa. Hanketta ohjaamassa olivat myös Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turvallisuuskomitean edustajat.
Hankkeessa valmistellut tuotteet – verkko-oppimisympäristö ja kirja – julkaistaan 16. syyskuuta nimellä Globaali muutos ja Suomi.
Muutos ympärillämme etenee nopeasti. Tilanne aiheuttaa epävarmuutta niin yksittäisissä ihmisissä kuin kansainvälisellä kentällä. Julkaistavan verkkosivuston tarkoituksena on kuvata globaaleja muutosvoimia 2010-luvulta vuoteen 2026 ja kytkeä niiden monet vaikutukset suomalaisten arkeen. Tarkastelu tapahtuu turvallisuusnäkökulmasta.
Globaalia tilannetta käsitellään viiden keskeisen osa-alueen kautta. Valokeilassa ovat väestökehitys, talous, teknologia, geopolitiikka ja sotilaallinen vastakkainasettelu. Kaikki edellä mainitut teemat ovat vahvasti läsnä eurooppalaisen turvallisuuden kokonaiskentässä.
Sivustoa voidaan hyödyntää niin opetusmateriaalina kuin kansalaisia palvelevana tietopankkinakin.
Oppimisympäristön taustatutkimuksen ja käsikirjoituksen tekijänä on toiminut dosentti Marco Krogars. Valmistelun tukena oli laaja asiantuntijaryhmä, jossa edustettuina olivat professorit Helsingin ja Tampereen yliopistoista sekä Maanpuolustuskorkeakoulusta. Lisäksi edustettuina olivat Ulkopolittiinen instituutti, Turvallisuuskomitea ja Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskus.
Julkaisutilaisuus on Ostrobotnian Juhlasalissa (Museokatu 10, Helsinki) keskiviikkona 16. syyskuuta 2026 klo 12.00 alkaen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heikki PohjaPääsihteeriKadettikunta ryPuh:+358405171100heikki.pohja@kadettikunta.fi
Marco KrogarsDosenttiKadettikunta ry
Julkaistavien tuotteiden käsikirjoittaja ja verkkotoimittaja.
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Kadettikunta ry
Kadettikunta ry on itsenäisen Suomen kadettikouluissa upseerin tutkinnon suorittaneiden upseerien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa opiskelevien kadettien maanpuolustusaatteellinen yhteisö.
Kadettikunta toiminnan tarkoituksena on:
- Kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen.
- Kadettiupseerien asiantuntijuuden tukeminen.
- Kadettiupseerien ammattiylpeyden ja arvostuksen vaaliminen.
- Kadettiupseerien verkottuminen turvallisuuden ja maanpuolustuksen toimintakenttään ja osallistuminen asiantuntijoina käytävään ajankohtaiskeskusteluun.
- Kansalaisten maanpuolustustahdon vahvistaminen jakamalla tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta sekä kokonaisturvallisuudesta.
- Veteraanien perinnön vaaliminen.
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