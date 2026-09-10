Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 14.–17.9.2026: istuntokatsaus
11.9.2026 12:19:34 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentin syyskuun Strasbourgin täysistunnossa (14.–17.9.) mepit keskustelevat keskiviikkona komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa Euroopan unionin tilasta, minkä lisäksi Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu täysistunnossa torstaina. Mepit keskustelevat ja äänestävät Euroopan demokratian kilpi -erityisvaliokunnan loppuraportista sekä ehdotuksista vahvistaa Euroopan puolustusvalmiutta ja nopeuttaa puolustusinvestointeja. Ceutan tilanne ja EU:n ulkorajojen suojelu on myös esityslistalla.
- Euroopan unionin tila: keskustelu Ursula von der Leyenin kanssa
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää keskiviikkona klo 9 CEST Euroopan unionin tila -puheensa, minkä jälkeen kuullaan meppien näkemyksiä.
- Kanadan pääministeri puhuu parlamentille
Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu täysistunnossa torstaina klo 11.30 CEST. Puheessa nousevat esiin EU:n ja Kanadan suhteet geopoliittisten jännitteiden kasvaessa.
- Eurooppalaisen demokratian suojaaminen
Mepit linjaavat ehdotuksiaan ulkomaisen sekaantumisen sekä hybridiuhkien torjuntaan ja EU:n selviytymiskyvyn parantamiseen, kun maailmantilanne muuttuu yhä arvaamattomammaksi.
- Puolustusvalmiuden parantaminen
Keskiviikkona parlamentti äänestää lakipaketista, jolla pyritään nopeuttamaan puolustusinvestointeja ja kehittämään EU:n reagointia turvallisuusuhkiin.
- Tilanne Ceutassa ja EU:n ulkorajojen suojelu
Mepit keskustelevat tiistaina neuvoston ja komission kanssa Ceutan tapahtumista ja EU:n yhtenäisestä vastauksesta.
- Helteet, maastopalot ja kuivuus: EU:n varautuminen ja reagointi
Tiistaina mepit, komissio ja neuvosto keskustelevat vuoden 2026 kesän ääri-ilmiöistä ja niistä opituista asioista.
- Muita aiheita
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Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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