Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 14.–17.9.2026: istuntokatsaus

11.9.2026 12:19:34 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

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Euroopan parlamentin syyskuun Strasbourgin täysistunnossa (14.–17.9.) mepit keskustelevat keskiviikkona komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa Euroopan unionin tilasta, minkä lisäksi Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu täysistunnossa torstaina. Mepit keskustelevat ja äänestävät Euroopan demokratian kilpi -erityisvaliokunnan loppuraportista sekä ehdotuksista vahvistaa Euroopan puolustusvalmiutta ja nopeuttaa puolustusinvestointeja. Ceutan tilanne ja EU:n ulkorajojen suojelu on myös esityslistalla.

© European Union, 2018

Avainsanat

palautuslainsäädäntötäysistuntoeuroopan parlamenttisoteupuolustusinvestoinnit

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