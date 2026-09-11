Suuntimopuistoon uusi nuorisotalo – nuoret ja asukkaat mukaan suunnitteluun

Uutta nuorisotaloa suunnitellaan Suuntimopuistoon, joka sijaitsee Puistolan juna-aseman vieressä. Tavoitteena on luoda saavutettava ja esteetön sekä turvallinen ja viihtyisä tila, jossa nuoret voivat viettää aikaa, tavata kavereita, harrastaa, kokeilla uutta ja toteuttaa omia ideoitaan. Nuorisotaloon on tulossa olohuonemainen oleskelutila hengailuun ja tapahtumiin keittiö- ja ruokailutila kokkaamiseen, yhdessäoloon ja kursseihin, monitoimisali höntsäliikuntaan, tanssiin, tapahtumiin ym., digipelitila, askartelutila / ryhmähuone käsillä tekemiseen ja tapahtumiin, bänditila sekä hiljainen tila rauhoittumiseen ja läksyjen tekoon​.

Nuorisotilan arvioitu koko on noin 700 m². Se on suurempi kuin nykyinen nuorisotila Tapulikaupungissa. Valtaosa nuorisotalon tiloista suunnitellaan myös asukaskäyttöön sopiviksi ja ne tulevat olemaan varattavissa kaupungin sähköisen tilavarausjärjestelmä Varaamon kautta.

"Uudesta nuorisotalosta halutaan paikka, joka elää käyttäjiensä näköisenä. Siksi nuorten ajatukset, toiveet ja ideat ovat tärkeässä roolissa suunnittelussa. Millaisia tiloja tarvitaan, alueen nuoret siellä viihtyisivät? Mitä siellä pitäisi voida tehdä, minkälaiset asiat toisivat iloa alueen nuorille?​ Koska tilat avataan myös asukaskäyttöön, haluamme kuulla myös alueen aikuisten ja järjestöjen toiveita, odotuksia ja tarpeita", kertoo pohjoisen nuorisotyön aluepäällikkö Ilmo Jokinen.

"Tervetuloa siis kaikki suunnittelemaan yhdessä tulevaisuuden nuorisotaloa – paikkaa, jossa jokainen voi kuulua joukkoon, harrastaa, vaikuttaa ja tehdä omannäköisiä asioita! ​"

Uudet tilat on tarkoitus toteuttaa moduulirakentamisena keväällä ja kesällä 2028. Alustavan aikataulun mukaan uuden nuorisotalon avajaisia päästäisiin näin viettämään syksyllä 2028.

Alueen lapsia ja nuoria kuullaan lähikouluilla koulupäivien yhteydessä. Tämän lisäksi asukkaat voivat osallistua seuraavilla tavoilla: