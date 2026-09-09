Lisa Björkskog Anna-Maja Henrikssonin uudeksi harjoittelijaksi

Björkskog on viimeksi työskennellyt opintohallinnon assistenttina Yrkeshögskolan Arcadassa. Björkskog on valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta.

– Harjoittelupaikkaa haki Liberal Praktik -ohjelman kautta monta pätevää ehdokasta, mutta syksylle 2026 valintani kohdistui luotolaiseen Lisa Björkskogiin. Minulle on tärkeää antaa nuorille mahdollisuus saada kokemusta EU-politiikasta, ja erityisen mukavaa on saada toivottaa pohjanmaalainen tervetulleeksi tiimiin, sanoo Anna-Maja Henriksson.

Syksyn aikana Björkskogia odottavat uudet kokemukset, kun hän pääsee seuraamaan Euroopan parlamentin poliittista työtä läheltä.

– Odotan todella innolla mahdollisuudesta syventää EU-tietämystäni. Erityisen kiinnostavaa on päästä näkemään, miten EU:n päätöksentekoprosessit toimivat käytännössä. Olen erittäin kiitollinen tästä mahdollisuudesta ja odotan innolla, että saan oppia paljon Brysselissä, etenkin työskentelemällä Anna-Majan ja koko tiimin kanssa, Björkskog sanoo.

Lisa Björkskog seuraa tehtävässään Lina Björkstenia, joka palasi kesäkuussa Helsinkiin suoritettuaan harjoittelunsa Brysselissä suurella sitoutumisella.

– Harjoittelija on tärkeä osa tiimiäni. Harjoittelujakso tarjoaa mahdollisuuden työskennellä monien erilaisten kysymysten parissa ja saada konkreettinen kuva EU-politiikasta. Minusta on tärkeää, että nuoret saavat mahdollisuuden hankkia kansainvälistä kokemusta ja tutustua EU:n tarjoamiin mahdollisuuksiin. Samalla on erityisen mukavaa saada toivottaa Lisa, ensimmäinen pohjanmaalainen harjoittelijani, tervetulleeksi Brysseliin, Henriksson sanoo.

Anna-Maja Henrikssonin toimiston harjoittelupaikat välitetään Liberal Praktik -järjestön kautta. Seuraava hakukierros avautuu vuoden 2027 alussa.

Lisa Björkskog, Harjoittelija, puh 040 516 2784