Toto-peli Quinte+: Helsinkiin 63 000 euron potti– lauantaina ja sunnuntaina miljoona euroa bonusrahaa
11.9.2026 12:40:04 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Euroopan suurin päivittäinen hevospeli Quinte+ on pelattavissa veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen sovelluksessa. Lauantaina ja sunnuntaina Quinte+:n kohteissa on miljoona euroa bonusrahaa. Sunnuntaina 6.9. pelistä osui Suomeen 63 000 euron Toto-pelipotti.
Ranskan ravi- ja laukkalähdöissä ratkaistava Quinte+ avattiin Veikkauksen Toto-pelien tarjontaan heinäkuussa. Suurin Suomeen osunut voitto pelistä tuli viime viikon sunnuntaina Longchampin kohteesta. Helsinkiläisen nettipelaajan riveihin osui kaksi täysosumaa sekä paljon alavoittoja. Onnekas ja taitava pelaaja voitti kaikkiaan 63 552 euroa.
Toiseksi suurin Suomeen osunut voitto tuli 25.8. Silloin Deauvillen Quinte+:n täysosuma ja pelin alavoitot toivat yli 40 000 euron voiton. Tuokin voitto osui Helsinkiin.
Lisäksi pelistä on osunut Suomeen useita yli 10 000 euron voittoja.
Tulevana viikonloppuna Quinte+:n kohteissa on sekä lauantaina että sunnuntaina miljoona euroa bonusrahaa. Lauantaina Quinte+:n kohteena on ravilähtö Vincennesin raviradalla ja sunnuntaina laukkalähtö Longchampin laukkaradalla.
Voittoina Quinte+:n kohteissa on viikonloppuna jaossa jopa yli kuusi miljoonaa euroa.
- Quinte+ mahdollistaa suuret hevospelivoitot. Viikonloppuna pelin voittoihin lisätään merkittävä miljoonan euron bonusraha sekä lauantaina että sunnuntaina. Tämän myötä myös taitavat suomalaiset hevosvedonlyöjät voivat tavoitella isoja potteja vaikkapa suosittuina porukkapeleinä, Veikkauksen Senior Communications Specialist Ilkka Nisula sanoo.
Yksi rivi maksaa Quinte+:ssa kaksi euroa. Pelissä veikataan lähdön viittä parasta hevosta oikeassa järjestyksessä. Pienempiä voittoja voi voittaa myös saamalla oikein viiden parhaan joukkoon sijoittuvia hevosia järjestyksestä riippumatta.
Lauantaina 12.9. Quinte+ -pelin miljoonan euron bonus on jaossa Vincennesin ravikohteessa. Peliaika päättyy lauantaina klo 16.15. Päivän huippulähtöinä ajetaan Ranskan Kriteriumit.
Sunnuntaina 13.9. Quinte+ -pelin miljoonan euron bonus on jaossa Longchampin laukkakohteessa. Kohde aukeaa pelattavaksi lauantai-iltana. Peliaika päättyy sunnuntaina klo 16.15.
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