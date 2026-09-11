Rajoittamaton määrä yritystilejä lisää rahanpesun ja veronkierron uhkaa – pankkien velvollisuus tilien avaamiseen on rajattava yhteen per asiakas
12.9.2026 07:00:00 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- Asiakkaiden palveleminen myös tiliasioissa on pankkien keskeistä liiketoimintaa.
- Vapaaehtoisesti tilejä avataan jatkossakin tarpeen mukaan.
- Pankkien lakiin perustuva velvollisuus avata yritysasiakkaille perusmaksutilejä tulee kuitenkin rajata yhteen tiliin.
- Ehdoton velvoite avata asiakkaille useampia tilejä edesauttaa pankkijärjestelmän käyttöä rikollisiin tarkoituksiin.
Valtiovarainministeriön työryhmä ehdotti alkuvuodesta, että oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan yksityishenkilöiden ohella yrityksiä ja muita yhteisöjä. Työryhmän mietintö on menossa eduskunnan käsittelyyn lähiviikkoina.
”Pankkien keskeistä liiketoimintaa on asiakkaiden palveleminen, ja siihen kuuluu myös uusien tilien avaaminen tarvittaessa. Samaan aikaan pankeilla on velvollisuus huolehtia, ettei palveluita käytetä rikolliseen toimintaan, kuten veronkiertoon tai huijauksiin”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) johtava asiantuntija Teija Kaarlela.
Valtiovarainministeriön työryhmä ehdotti alkuvuodesta, että oikeus peruspankkipalveluihin laajenisi koskemaan yksityishenkilöiden ohella muun muassa yrityksiä ja muita yhteisöjä. Laajennus tarkoittaa, että pankilla olisi lakiin perustuva velvollisuus avata tili ja tarjota siihen liittyviä maksupalveluita myös yrityksille ilman rajoituksia avattavien tilien lukumäärään. Työryhmän mietintö on menossa eduskunnan käsittelyyn lähiviikkoina.
”Sekä yksityishenkilöllä että yrityksillä on toisinaan tarvetta avata useampi tili. Se on ymmärrettävää, ja pankit palvelevat tässä asiakkaitaan. Lähtökohta ei kuitenkaan voi olla se, että mikä toimija tahansa voi rajoituksetta avata loputtoman määrän perusmaksutilejä”, Kaarlela painottaa.
Liian avokätinen pankkitilien jakelu vaikeuttaisi talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa sekä pankkien riskienhallintaa. FA:n lisäksi monet keskeiset viranomaiset ovat lausunnoissaan puoltaneet tilien määrän rajaamista.
Viranomaiset FA:n kanssa samoilla linjoilla
- Finanssivalvonta kiinnittää huomiota siihen, että useissa verrokkimaissa oikeus yrityksen perusmaksutiliin on rajattu yhteen. Fivan mukaan oikeutta useaan perusmaksutiliin on arvioitava uudelleen ja huomioitava siitä pankeille koituvat kustannukset ja riskit.
- Verohallinnon mukaan pankilla tulee olla oikeus kieltäytyä tilin avaamisesta tilanteissa, joissa verolainsäädännön vaatimusten noudattaminen ei ole asiakkaasta johtuvista syistä mahdollista. Lisäksi tulisi harkita perusmaksutilien rajaamista yhteen.
- Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan useat tilit mahdollistavat pankkijärjestelmän hyödyntämisen rikollisiin tarkoituksiin, kuten rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen. KRP:n mukaan useiden tilien avaamista ei tulisi mahdollistaa ilman liiketaloudellista tai toimintaan liittyvää painavaa perustetta.
- Poliisihallitus jakaa Keskusrikospoliisin huolen siitä, että uudistus voi mahdollistaa pankkijärjestelmän hyödyntämisen rikollisiin tarkoituksiin erityisesti rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen näkökulmasta.
Kaarlela korostaa, että tilien lukumäärän rajaamisessa puhutaan sääntelyn velvoitteista. Yritykset ja yhteisöt voisivat edelleen avata useamman tilin silloin kun se on asiakkaan toiminnan kannalta järkevää Ehdotonta oikeutta avata tili vaikka kaikkiin Suomessa toimiviin pankkeihin ei kuitenkaan pitäisi tuoda lainsäädäntöön.
”Useampien yritystilien kautta on mahdollista häivyttää rikollisin keinoin saatujen varojen alkuperää, ja yritysten maksuliikepalveluilla voidaan nopeasti aiheuttaa suuriakin vahinkoja.”
Ehdotuksessa ainoa peruste kieltäytyä tilin avaamisesta olisi epäily rahanpesusta tai terrorismin rahoittamisesta. Käytännössä tämä tarkoittaisi kieltäytymisen mahdollisuutta lähinnä tapauksissa, joissa asiakasta ei pystytä tunnistamaan tai tämä on EU:n tai YK:n pakotelistoilla.
FA:n mielestä tilin avaamisesta tulee voida kieltäytyä myös silloin, kun tilin tarpeelle ei ole esittää todellista tarvetta tai jos asiakkaan toiminta ei täytä viranomaisvaatimuksia.
”Vain muutamassa EU-maassa on asiasta säädetty, ja niiden sääntelyssä on tilien lukumäärä rajattu yhteen. Suomi ja suomalaiset pankkitilit eivät saa näyttäytyä rikollisille muuta EU:ta helpompana kohteena”, Kaarlela summaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teija KaarlelaJohtava asiantuntijaPuh:+358 44 243 4585teija.kaarlela@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 50 537 9784johannes.palmgren@finanssiala.fi
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