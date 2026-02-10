Perhehoitajia tarvitaan lisää – Sijaisperheessä kasvanut Esko Eerikäinen auttaa löytämään heitä
14.9.2026 07:45:00 EEST | Perhehoitoliitto ry | Tiedote
Uusien sijaisperheiden ja perhehoitajien rekrytointikampanja Ajoissa kotiin alkaa maanantaina 14. syyskuuta. Kampanjan suojelija Esko Eerikäinen kannustaa ihmisiä harkitsemaan mahdollisuutta ryhtyä lasten, nuorten, aikuisten tai ikäihmisten perhehoitajaksi.
Perhehoitoliitto järjestää 14.–25.9.2026 valtakunnallisen Ajoissa kotiin -kampanjan, jolla etsitään uusia sijaisvanhempia lapsille ja nuorille sekä perhehoitajia tuen tarpeessa oleville aikuisille ja ikäihmisille. Kampanja toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueiden, järjestöjen ja perhehoitoa tuottavien yritysten kanssa.
Sosiaaliseen mediaan keskittyvän kampanjan suojelijana toimii juontaja, yrittäjä Esko Eerikäinen. Aihepiiri on Eerikäiselle omakohtainen: hän joutui 10-vuotiaana eroon perheestään ja muuttamaan yksin Kolumbiasta Suomeen. Suomessa hän asui aluksi sijaisperheessä.
”On iso kunnia saada toimia Ajoissa kotiin -kampanjan suojelijana. Olen mielelläni kertomassa, kuinka tärkeästä asiasta tässä on kyse. Sijaisperheessä koin turvallisuutta ja koin, että joku aikuinen huolehtii minusta. Myös tänä päivänä moni lapsi, nuori ja aikuinen kaipaa arkeensa turvallisuutta ja paikkaa, jossa voi kutsua itseään perheenjäseneksi", Eerikäinen kertoo.
Perhehoitajia tarvitaan vastaamaan moninaisiin tarpeisiin
THL:n lastensuojelutilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2025 yli 17 000 lasta ja nuorta sijoitettuna kotinsa ulkopuolelle eripituisiksi ajoiksi. Vuoden lopussa heistä noin 7 100 asui perhehoidossa sijaisperheissä ja loput pääasiassa lastensuojelulaitoksissa.
Koska erilaisia sijaisperheitä ei ole tarpeeksi kaikkialla Suomessa, laitoksissa asuu moni sellainenkin lapsi ja nuori, jolle perhehoito voisi tosiasiassa olla paras asumisvaihtoehto.
Perhehoito sijaisperheessä antaa lapselle ja nuorelle mahdollisuuden kasvaa tavallisessa kodissa osana perheyhteisöä. Alkuvuodesta valmistuneen selvityksen mukaan perhehoito on myös yhteiskunnalle huomattavasti edullisempaa kuin laitosasuminen.
Lastensuojelulain mukaan jokaiselle kotinsa ulkopuolelle sijoitetulle lapselle ja nuorelle pyritään löytämään ensisijaisesti sijaisperhepaikka. Se ei ole aina helppoa, sillä lasten ja nuorten tarpeet ovat moninaisia: osalla tarve on lyhytaikainen, kun taas esimerkiksi huostaanotetuille etsitään sijaisperheitä, joissa voi asua tarvittaessa vuosia.
Siksi myös sijaisperheiden reserviin kaivataan jatkuvasti lisää perheitä, joista osa pystyy tarjoamaan lapsille ja nuorille pitkäaikaisen kodin ja osa lyhyitä tai kiireellisiä perhehoitojaksoja.
"Suomessa on tosi paljon lapsia ja nuoria, joilla ei ole elämässään edes yhtä turvallista aikuista. Se jättää jälkensä. Sijaisvanhempana voi todella auttaa lasta kasvamaan ja muuttaa hänen elämäänsä”, Esko Eerikäinen sanoo.
Kymmenissä perhekodeissa avoimet ovet 25.9.
Toimeksiantosuhteinen perhehoito on hyvinvointialueiden vastuulla oleva sosiaalipalvelu, jossa lapsen, nuoren, aikuisen tai ikäihmisen hoiva tai huolenpito järjestetään joko perhehoitajan kotona eli perhekodissa tai hoidettavan omassa kodissa. Perhehoito voi olla pitkä- tai lyhytkestoista ja ympäri- tai osavuorokautista.
Perhehoidon järjestämistä ohjaa perhehoitolaki. Sijaisvanhemmuudesta ja muista perhehoidon muodoista kiinnostuneet saavat lakisääteisen ennakkovalmennuksen. Perhehoitajille maksetaan hoitopalkkiota ja kustannusten korvauksia.
Perhehoidon tunnetuin ja yleisin muoto on lasten ja nuorten perhehoito eli sijaisvanhemmuus. Perhehoitoa on tarjolla myös ikäihmisille, mielenterveyskuntoutujille sekä vammaisille lapsille ja aikuisille. Ajoissa kotiin -kampanjalla etsitään uusia perhehoitajia myös kaikille heille.
Kovassa kasvussa on etenkin ikäihmisten perhehoito. THL:n uusimman selvityksen mukaan sitä sai vuonna 2024 noin 4 500 ikäihmistä. Perhehoidosta mahdollisesti hyötyviä ikääntyneitä ja heidän omaisiaan on kuitenkin moninkertainen määrä. Myös siksi Suomeen tarvitaan lisää perhehoitajia.
Perhehoitoliitto järjestää yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa Avoimet perhekodit -päivän perjantaina 25.9.2026. Teemapäivänä kymmenet ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhekodit avaavat ovensa kaikille perhehoidosta kiinnostuneille. Vierailukohteet on listattu tapahtuman nettisivulle.
Perhehoitoliitto on koonnut osoitteeseen perhehoitajaksi.fi kattavasti tietoa perhehoidon eri muodoista kaikille perhehoitajuudesta kiinnostuneille. Sivustolta löytyy myös lisätietoa Ajoissa kotiin -kampanjasta ja siihen liittyvistä tapahtumista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu LehtosaariKehittämispäällikköPerhehoitoliitto ry
Lastensuojelun perhehoito
Sanna KosonenKehittämispäällikköPerhehoitoliitto ry
Ikäihmisten, vammaisten henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien perhehoito.
Olli KoikkalainenTiedottajaPerhehoitoliitto ryPuh:040 310 1446olli.koikkalainen@perhehoitoliitto.fi
Linkit
Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen, toimeksiantosuhteisen perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asioissa ja tukee perhehoitajia, sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia. Perhehoitoliitto on perustettu vuonna 1983. Liittoon kuuluu 18 perhehoitajien alueellista jäsenyhdistystä ja sijaiskotinuorten yhdistys Sinut ry. Yhdistyksissä on noin 3 600 jäsentä.
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