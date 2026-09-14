VAKEn monikieliset palvelut madaltavat kynnystä hakea apua
15.9.2026 07:00:00 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) jatkaa syksyllä 2026 suosittuja monikielisiä infoja lapsiperheille. Lisäksi VAKE on alkanut järjestää omaa neuvolan perhevalmennusryhmää monikielisille vanhemmille.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on Suomen monikielisin hyvinvointialue. Alueella puhutaan yli 120 kieltä ja alueen asukkaista noin 25 % puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea, ruotsia tai saamea. Alueella on tunnistettu tarve välittää tietoa alueen asukkaille suomen ja ruotsin lisäksi myös näiden omalla kielellään. Viestiminen asukkaiden omalla kielellä auttaa rakentamaan luottamusta VAKEn palveluihin ja ehkäisee pelosta tai tietämättömyydestä johtuvaa hoidon tai palvelun viivästymistä, mikä voi johtaa ongelmien kasautumiseen.
"Monikielisten palveluiden kehittäminen on tärkeä osa hyvinvointialueen työtä. Kun tarjoamme tietoa ja tukea useilla eri kielillä, voimme tavoittaa perheitä paremmin ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan hyödyntää palveluja oikea-aikaisesti" kertoo erityisasiantuntija Piritta Puttonen.
Monikieliset infot vakiintuneet osaksi lapsiperheiden palveluja
VAKE on jalkautunut jo vuodesta 2024 lähtien vantaalaisten ja keravalaisten järjestöjen tiloihin jakamaan tietoa lapsiperheiden palveluista. Suurimmassa osassa tilaisuuksista on tulkkaus kohderyhmän kielitaustan mukaan. Nämä monikieliset infot lapsiperheille ovat vakiintuneet osaksi VAKEn toimintaa ja syksyn 2026 aikana järjestämme yhteensä 12 tilaisuutta yhteistyössä alueen järjestöjen kanssa. Aiemmat tilaisuudet ovat saaneet kävijöiltään kiittävää palautetta ja VAKEn ammattilaiset kokevat ne tärkeänä osana palvelujamme.
”Monikielisten infojen merkitys ei näy pelkästään osallistujamäärissä, vaan ennen kaikkea kohtaamisissa. Tilaisuudet ovat auttaneet perheitä löytämään tarvitsemansa tiedon ja tuen sekä vahvistaneet luottamusta palveluihin. Samalla ne ovat lisänneet ammattilaisten ymmärrystä siitä, millaista tietoa ja tukea monikieliset lapsiperheet arjessaan tarvitsevat” infoista vastaava esihenkilö Riitta Piekkala kertoo.
Infoja on kehitetty osallistujien ja alueen yhteisöjen toiveiden perusteella. Tämän vuoden infoissa on käynnistetty yhteistyö VAKEn terveydenhuollon palvelujen Kielisilta palveluihin-hankkeen kanssa.
Tietoa raskaudesta, synnytyksestä ja vauvan hoidosta omalla kielellä
Syksyllä 2026 järjestämme toista kertaa VAKEssa monikielisen neuvolan perhevalmennusryhmän. Neuvolan perhevalmennuksessa ensimmäistä lastaan odottavat perheet saavat tietoa synnytyksestä, imetyksestä, vauvan hoidosta ja vanhemmuudesta sekä vanhempien oman äidinkielen tärkeydestä lapsen puheen kehityksessä. Monikielisissä neuvolan perhevalmennuksissa käydään läpi samat aiheet kuin muissakin ryhmissä, mutta ryhmissä on tulkkaus osallistujien omille äidinkielille.
”Raskaus, synnytys ja vauva-aika voivat herättää epävarmuutta etenkin silloin, kun suomalainen palvelujärjestelmä ja toimintatavat eivät ole entuudestaan tuttuja. Omalla kielellä saatu tieto auttaa ymmärtämään neuvolan, synnytyssairaalan ja muiden perhepalveluiden toimintaa sekä madaltaa kynnystä hakea apua ja tukea tarvittaessa. Perhevalmennus voi myös vähentää synnytykseen liittyviä pelkoja ja huolia” osastonhoitaja Emilia Lahtiluoma avaa monikielisen neuvolan perhevalmennusryhmän taustoja.
VAKEn neuvoloissa panostetaan monikielisten lapsiperheiden palveluun myös Moniku-ohjauksella, jossa tehtävään erikoistuneet Moniku-ohjaajat neuvovat asiakkaitaan varhaisessa vuorovaikutuksessa, kielenkehityksessä ja arjen asioissa uudessa kieli- ja kulttuuriympäristössä, tarvittaessa tulkin avulla.
Tekoäly avuksi monikielisten asiakkaiden palvelussa
Monikielisten infojen ja neuvolan monikielisten palvelujen lisäksi VAKEssa panostetaan monikieliseen palveluun muun muassa verkkosivujen Google-kääntäjällä sekä pilotoimalla tekoälytulkkausta, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia sujuvan asioinnin tukemiseen ja täydentää nykyisiä tulkkauspalveluja.
Monikielisiä palveluja kehitetään myös elintapaneuvontaan. Syksyllä 2026 on tarjolla englanninkielinen painonhallintaryhmä sekä farsin, darin ja arabiankieliset Oman terveyden edistäjät -ryhmät VAKEn asiakkaille.
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