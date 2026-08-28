Arto Timperi jatkaa TEKin puheenjohtajana

11.9.2026 14:42:47 EEST | Tekniikan akateemiset - TEK | Tiedote

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Arto Timperi, TEKin hallituksen puheenjohtaja.
Arto Timperi, TEKin hallituksen puheenjohtaja. Laura Vesa

Tekniikan akateemiset TEKin uusi valtuusto valitsi automaatiotekniikan tohtori Arto Timperin jatkamaan TEKin hallituksen puheenjohtajana järjestäytymiskokouksessaan Helsingissä perjantaina 11. syyskuuta. 

Timperi on sarjayrittäjä ja koulutukseltaan automaatiotekniikan tohtori. Hän edustaa valtuustoryhmää Yhtenäisyys ja teekkarihenki. Timperi haluaa TEKin tarjoavan sellaisia palveluja, jotka jäsenet kokevat omakseen, sekä toimivan tärkeänä vaikuttajana yhteiskunnassa.

Puheenjohtajan mielestä TEKillä menee hyvin: se on monipuolinen, vakavarainen ja luotettava yhdistys, johon yli 85 000 jäsentä haluaa kuulua. TEKin maine on tutkimusten mukaan erittäin hyvä. TEKin palvelut ovat laajasti jäsenistön käytössä. Kehittämisen tarpeitakin on. Haasteita on edustavuudessa ja kansainvälistymisessä.

– Meidän täytyy kehittää edustavuutta siten, että mahdollisimman moni jäsenyyskriteerit täyttävä kuuluu TEKiin. Tavoitteena on jäsenmäärän kasvu niin, että ylitämme 100 000 jäsenen rajapyykin. Myös TEKin yhteiskunnallista vaikuttavuutta on kasvatettava. On tärkeää huolehtia siitä, että kansallinen osaamisemme on kansainvälisesti kilpailukykyistä, Timperi sanoo.

TEKiin on liittynyt tänä syksynä lähes 4 700 opiskelijaa, ja kokonaisjäsenmäärä on 86 000.

– TEKiin kannattaa liittyä heti opintojen alussa, koska TEK pitää huolen edunvalvonnasta, tarjoaa koulutusta kaikissa elämän vaiheissa sekä mahtavat verkostoitumismahdollisuudet. TEK huolehtii jäsenestä aina opintojen alusta koko työuran ajan, ja vielä senkin jälkeenkin, puheenjohtaja muistuttaa.

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Tietoja julkaisijasta

Tekniikan akateemiset TEK on tekniikan alan yliopistokoulutettujen ammattijärjestö. Jäsenet ovat tekniikan, tietojenkäsittelyn, arkkitehtuurin tai luonnontieteiden yliopistotutkinnon suorittaneita ja näiden alojen opiskelijoita. TEK tukee jäseniään työuralla, edistää ammattikunnan osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä rakentaa kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. Noin 85 000 jäsenellään TEK on Akavan toiseksi suurin jäsenliitto ja Suomen kahdeksanneksi suurin ammattiliitto.

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