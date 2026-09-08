Geenitutkimus voi paljastaa syyn nuoren selittämättömälle äkkikuolemalle



Yksi tällainen harvinainen perinnöllinen sairaus liittyy PPA2-geenivirheeseen. Se voi aiheuttaa äärimmäisen herkkyyden alkoholille ja altistaa vakaville, jopa hengenvaarallisille sydäntapahtumille.

Tuore suomalainen tutkimus tuo uutta tietoa sairaudesta. Sen perusteella PPA2-geenivirheen kantaja voi olla täysin oireeton pitkälle aikuisikään. Ensimmäinen merkki sairaudesta voi kuitenkin olla vakava sydäntapahtuma, jonka voi laukaista jo hyvin vähäinen alkoholimäärä.

”PPA2-sairaus voi pysyä pitkään täysin oireettomana, ja ensimmäinen oire voi olla vakava sydäntapahtuma. Jos geenivirhe tunnistetaan ennen sitä, riskiä voidaan vähentää yksinkertaisella mutta erittäin tärkeällä tavalla eli välttämällä alkoholia”, sanoo tutkijatohtori Krista Heliö.

American Heart Associationin Circulation-lehdessä julkaistun suosituksen mukaan PPA2-geenivirheen kantajien tulisi välttää kokonaan alkoholia. PPA2-sairauteen liittyvä äärimmäinen alkoholiyliherkkyys tarkoittaa, että jo vähäinen alkoholimäärä voi laukaista vakavan sydäntapahtuman.

Geenidiagnoosi voi antaa tärkeää tietoa koko perheelle



Tutkimus korostaa myös kuolemanjälkeisen geenitutkimuksen merkitystä silloin, kun nuoren ihmisen äkkikuoleman syy jää muuten epäselväksi. Harvinainen perinnöllinen sairaus ei aina paljastu tavanomaisessa ruumiinavauksessa.

Geenimuutoksen tunnistaminen voi auttaa selvittämään kuoleman syytä ja johtaa myös elossa olevien sukulaisten tutkimiseen. Näin voidaan tunnistaa henkilöt, joilla on sama perinnöllinen riski vakavaan sydäntapahtumaan.

”Nuoren selittämätön äkkikuolema on perheelle musertava menetys. Epätietoisuus kuoleman syystä voi muodostua pitkäaikaiseksi ja raskaaksi taakaksi. Jos taustalta voidaan tunnistaa perinnöllinen sairaus, voi tieto samalla auttaa suojaamaan muita perheenjäseniä. PPA2-sairaus on mitokondriotauti, joka voi joskus ilmetä yksinomaan sydämen kautta. Se on yksi esimerkki siitä, miksi geneettinen selvittäminen on tällaisissa tilanteissa tärkeää”, sanoo lastenkardiologian professori Tiina Ojala.

”PPA2-sairauteen liittyvä äärimmäinen herkkyys alkoholille on esimerkki erittäin harvinaisesta perinnöllisestä sairaudesta, johon liittyy henkeä uhkaavan sydäntapahtuman riski. Väestössä on muita, paljon yleisempiä perinnöllisiä rytmihäiriö- ja sydänlihassairauksia, jotka voivat aiheuttaa sydänperäisen äkkikuoleman ja joiden aiheuttajia voidaan selvittää kliinisellä geenitutkimuksella”, korostaa dosentti Tiina Heliö.

Tutkimuksen toteutti monialainen tutkimusryhmä HUSista, Helsingin yliopistosta ja Tampereen yliopistosta. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi tutkijatohtori Krista Heliö ja ohjauksesta dosentti Tiina Heliö ja lastenkardiologian professori Tiina Ojala.

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