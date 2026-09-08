Geenitutkimus voi paljastaa syyn nuoren selittämättömälle äkkikuolemalle
14.9.2026 09:18:15 EEST | HUS | Tiedote
Nuoren selittämättömän äkkikuoleman taustalla voi olla harvinainen perinnöllinen sairaus, joka ei välttämättä tule esiin tavanomaisissa tutkimuksissa. Geenitutkimus on tärkeä osa erityisesti nuorten odottamattomien äkkikuolemien syyn selvittämisessä. Geenitutkimus voi myös auttaa tunnistamaan riskissä olevia sukulaisia ja ehkäistä mahdollisia vakavia sydäntapahtumia.
Yksi tällainen harvinainen perinnöllinen sairaus liittyy PPA2-geenivirheeseen. Se voi aiheuttaa äärimmäisen herkkyyden alkoholille ja altistaa vakaville, jopa hengenvaarallisille sydäntapahtumille.
Tuore suomalainen tutkimus tuo uutta tietoa sairaudesta. Sen perusteella PPA2-geenivirheen kantaja voi olla täysin oireeton pitkälle aikuisikään. Ensimmäinen merkki sairaudesta voi kuitenkin olla vakava sydäntapahtuma, jonka voi laukaista jo hyvin vähäinen alkoholimäärä.
”PPA2-sairaus voi pysyä pitkään täysin oireettomana, ja ensimmäinen oire voi olla vakava sydäntapahtuma. Jos geenivirhe tunnistetaan ennen sitä, riskiä voidaan vähentää yksinkertaisella mutta erittäin tärkeällä tavalla eli välttämällä alkoholia”, sanoo tutkijatohtori Krista Heliö.
American Heart Associationin Circulation-lehdessä julkaistun suosituksen mukaan PPA2-geenivirheen kantajien tulisi välttää kokonaan alkoholia. PPA2-sairauteen liittyvä äärimmäinen alkoholiyliherkkyys tarkoittaa, että jo vähäinen alkoholimäärä voi laukaista vakavan sydäntapahtuman.
Geenidiagnoosi voi antaa tärkeää tietoa koko perheelle
Tutkimus korostaa myös kuolemanjälkeisen geenitutkimuksen merkitystä silloin, kun nuoren ihmisen äkkikuoleman syy jää muuten epäselväksi. Harvinainen perinnöllinen sairaus ei aina paljastu tavanomaisessa ruumiinavauksessa.
Geenimuutoksen tunnistaminen voi auttaa selvittämään kuoleman syytä ja johtaa myös elossa olevien sukulaisten tutkimiseen. Näin voidaan tunnistaa henkilöt, joilla on sama perinnöllinen riski vakavaan sydäntapahtumaan.
”Nuoren selittämätön äkkikuolema on perheelle musertava menetys. Epätietoisuus kuoleman syystä voi muodostua pitkäaikaiseksi ja raskaaksi taakaksi. Jos taustalta voidaan tunnistaa perinnöllinen sairaus, voi tieto samalla auttaa suojaamaan muita perheenjäseniä. PPA2-sairaus on mitokondriotauti, joka voi joskus ilmetä yksinomaan sydämen kautta. Se on yksi esimerkki siitä, miksi geneettinen selvittäminen on tällaisissa tilanteissa tärkeää”, sanoo lastenkardiologian professori Tiina Ojala.
”PPA2-sairauteen liittyvä äärimmäinen herkkyys alkoholille on esimerkki erittäin harvinaisesta perinnöllisestä sairaudesta, johon liittyy henkeä uhkaavan sydäntapahtuman riski. Väestössä on muita, paljon yleisempiä perinnöllisiä rytmihäiriö- ja sydänlihassairauksia, jotka voivat aiheuttaa sydänperäisen äkkikuoleman ja joiden aiheuttajia voidaan selvittää kliinisellä geenitutkimuksella”, korostaa dosentti Tiina Heliö.
Tutkimuksen toteutti monialainen tutkimusryhmä HUSista, Helsingin yliopistosta ja Tampereen yliopistosta. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi tutkijatohtori Krista Heliö ja ohjauksesta dosentti Tiina Heliö ja lastenkardiologian professori Tiina Ojala.
Yliopistollisessa sairaalassa tutkimus on osa hoitoa: uudet tutkimuslöydökset muuttavat hoitokäytäntöjä tehokkaammiksi ja auttavat kohdistamaan hoitoja oikein. Teemme tiivistä tutkimusyhteistyötä Helsingin yliopiston ja muiden korkeakoulujen kanssa ja julkaisemme vuosittain noin 3000 vertaisarvioitua tutkimusta.
Tämän päivän tutkimus on huomisen parempaa hoitoa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Professori Tiina Ojala, p. 050 4270558 tiina.h.ojala@hus.fi
HUS Uusi lastensairaala ja Helsingin yliopisto
Dosentti Tiina Heliö, 050 428 6589, tiina.helio@hus.fi
HUS Sydän- ja keuhkokeskus ja Helsingin yliopisto
Linkit
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa lähes 700 000 potilasta. Meillä työskentelee yli 27 000 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
HUS – Vaikuttavinta hoitoa
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi
hus.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HUS
Svår RS-virusinfektion kan öka risken att barnet drabbas av astma i den tidiga barndomen8.9.2026 07:55:55 EEST | Pressmeddelande
En svår RS-virusinfektion i spädbarnsåldern ser ut att öka risken för pipande andning och astma i den tidiga barndomen. I en nyligen publicerad studie identifierades också ett nytt genområde som är förknippat med benägenheten att drabbas av RS-virusinfektion.
Vaikea RSV-infektio voi lisätä lapsen riskiä sairastua astmaan varhaislapsuudessa8.9.2026 07:55:55 EEST | Tiedote
Vauvana sairastettu vakava RSV-infektio näyttää lisäävän hengityksen vinkunan ja astman riskiä varhaislapsuudessa. Vastajulkaistussa tutkimuksessa tunnistettiin myös uusi geenialue, joka liittyy alttiuteen sairastua RSV-infektioon.
A child's severe RSV infection may increase the risk of asthma in early childhood8.9.2026 07:55:55 EEST | Press release
A severe RSV infection in infancy appears to increase the risk of wheezing and asthma in early childhood. A newly published study also identified a novel gene locus associated with susceptibility to RSV infection.
HUS-sammanslutningens styrelse beslutade om ändringar i HUS Fastigheter Ab:s och HUS Säkerhetstjänster Ab:s verksamhet7.9.2026 13:57:44 EEST | Pressmeddelande
HUS-sammanslutningens styrelse behandlade dessutom den utredning som Apottis ägare beställt om de framtida alternativen för kund- och patientdatasystemet.
HUSin yhtymähallitus päätti HUS Kiinteistöt Oy:n ja HUS Turvapalvelut Oy:n toimintojen muutoksista7.9.2026 13:57:44 EEST | Tiedote
HUSin yhtymähallitus käsitteli lisäksi Apotin omistajien tilaamaa selvitystä asiakas- ja potilastietojärjestelmän tulevaisuuden vaihtoehdoista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme