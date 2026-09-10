Marko Junkkarin uutuuskirja kertoo, miten kasvuyrityksiä rakennetaan
14.9.2026 08:43:36 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Marko Junkkarin Pääomasijoittajat -uutuuskirja tarjoaa kiehtovia kertomuksia alan historiasta ja nykypäivästä: rahasta, vallasta, visioista, intohimosta sekä menestyksistä ja epäonnistumisista.
Perinteisesti kotimaiset pääomasijoittajat ovat karttaneet julkisuutta. Nyt heistä merkittävimmät kertovat avoimesti, mitä he oikeastaan tekevät ja miksi. Kirjassa kerrotaan myös ensimmäistä kertaa suurimpien suomalaisten pääomasijoitusrahastojen tuottolukuja, jotka ovat tähän asti olleet tarkoin varjeltu salaisuus.
Pääomasijoittajien tuella Suomessa on kasvanut miljardiluokkaan Supercellin ja Ouran kaltaisia supertähtiä, mutta myös PHM Groupin kaltaisia vähemmän tunnettuja kansainvälisiä menestysyrityksiä. Marko Junkkarin kirjassa avataan monien huimien kasvutarinoiden taustat.
Junkkarin mehukas uutuuskirja Pääomasijoittajat on ensimmäinen suomalaiselle yleisölle tarkoitettu yleisesitys pääomasijoittamisesta. Se tarjoaa taloudesta, sijoittamisesta ja yrittämisestä kiinnostuneille ainutlaatuisen sisäpiirin kuvauksen pääomasijoittamisen käytännöistä. Kirja lähestyy toimialaa kiinnostavien tarinoiden kautta ja avaa samalla sen logiikkaa, käsitteitä ja metodeja. Siinä verrataan pääomasijoittajien toimintaa Suomessa ja maailmalla sekä pohditaan, miten kasvukriisissä kärvistelevään Suomeen saataisiin luotua kauan kaivattua talouskasvua.
Pääomasijoittajat-kirjassa on haastateltu kaikkiaan yli 60 alan toimijaa niin Suomesta kuin maailmaltakin. Ääneen pääsevät niin venture- kuin buyout-sijoittajat sekä yrittäjät, rahoittajat, juristit, tutkijat ja muut ekosysteemin edustajat. Kirjaan antoi haastattelun muun muassa brittiläisen Permira-pääomasijoitusyhtiön hallituksen puheenjohtaja, suomalainen Kurt Björklund, joka ei aiemmin ole juuri esiintynyt julkisuudessa Suomessa. Myös alkuvuodesta 2026 menehtynyt Ari Tolppanen antoi kirjaan yhden viimeisistä haastatteluistaan.
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita kirjan julkistamistilaisuuteen.
Aika: torstaina 8.10. klo 9-10.30
Paikka: ravintola Sofia, Sofiankatu 4, Helsinki
Ohjelma: aamupalaa tarjolla 9-9.30, puheenvuorot 9.30 alkaen. Kirjan saa tilaisuudessa lahjaksi.
RSVP: https://www.lyyti.in/paaomasijoittajat_julkkarit_08102026
Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
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