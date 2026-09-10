Marko Junkkarin uutuuskirja kertoo, miten kasvuyrityksiä rakennetaan

Psykoterapeutti Emilia Kujala haastaa aikamme ahdistuspuheen: ”Etsimme pahoinvoinnin syitä liikaa yksilöstä” 7.9.2026 08:58:09 EEST | Tiedote

Uutuuskirjassaan Ahdistus - Et ole rikki, elät mahdottomassa ajassa suosittu psykoterapeutti ja yhteiskuntatieteilijä tarkastelee, miksi ahdistuksesta on tullut niin näkyvä osa aikaamme ja mitä se kertoo ympäröivästä yhteiskunnasta. Samalla Kujala haastaa ajankohtaisen keskustelun itsekkyyden ja narsismin lisääntymisestä: laaja kansainvälinen tutkimusnäyttö ei tue yksinkertaista kertomusta siitä, että ihmisistä olisi tullut aiempaa itsekkäämpiä tai narsistisempia.