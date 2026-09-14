Kempower ja EVlution Charge sähköistävät Global Container Terminalsin terminaalitoimintoja Vancouverin satamassa Kanadassa
14.9.2026 09:00:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
Sähköajoneuvojen DC-pikalatausratkaisujen toimittaja Kempower on yhdessä kanadalaisen myynti- ja huoltopartnerinsa EVlution Chargen kanssa asentanut latausinfrastruktuurin Global Container Terminalsin (GCT) terminaaliin Vancouverin satamassa, joka on yksi Kanadan suurimmista satamista. Latausinfrastruktuuri tukee GCT:n terminaalitoimintoja ja sähköistä huoltoajoneuvokalustoa.
”Perusteellisen teknisen ja toiminnallisen arvioinnin jälkeen GCT valitsi Kempowerin tukemaan terminaalimme ympärivuorokautista toimintaa sen käyttöasteen, luotettavuuden ja joustavuuden ansiosta. Järjestelmän ansiosta laitteet voidaan ladata vuoronvaihtojen ja taukojen aikana, mikä maksimoi laitteiden käytettävyyden ja minimoi toiminnan keskeytykset”, sanoo GCT:n operaatio- ja teknologiajohtaja Kyron Harvett. ”Osoitimme tämän onnistuneessa raskaiden sähköisten terminaalitraktoreiden testissä, jossa ajoneuvot olivat käytössä ympäri vuorokauden useiden päivien ajan pelkästään taukolatausta hyödyntäen. Lähes 100-prosenttisen käytettävyyden ja Kempowerin sekä EVlutionin erinomaisen teknisen tuen ansiosta odotamme latausinfrastruktuurimme laajentamista, kun GCT jatkaa kaluston sähköistämistä”, sanoo Harvett.
Kempowerin hajautettu ja modulaarinen latausjärjestelmä on redundanttinen, mikä varmistaa maksimaalisen käytettävyyden ja keskeytymättömän toiminnan. Järjestelmä voidaan joustavasti sijoittaa satamaterminaaliin ilman häiriöitä tai katkoja päivittäiseen toimintaan.
”Konttiterminaali toimii omalla aikataulullaan eikä kalusto voi odottaa latauksesta johtuvaa viivettä”, sanoo EVlution Chargen toimitusjohtaja ja perustajajäsen George Ivanchikov. ”Me toteutimme projektin ja huollamme sitä, joten GCT:llä on yksi tiimi vastaamassa siitä, että kaikki 42 latauspistettä ovat käyttövalmiina jokaisen vuoron alkaessa.”
”Satamien sähköistämiseen tarvitaan niiden toimintaan sopeutuvaa lataustekniikkaa, joka hyödyntää käytettävissä olevan tehon tehokkaasti”, sanoo Kempower North American toimitusjohtaja Monil Malhotra. ”GCT:n Vancouverin projekti osoittaa, miten Kempowerin joustavat latausjärjestelmät tukevat monipuolisia satamaterminaalitoimintoja, kun jaettu latausinfrastruktuuri palvelee sekä kontinkäsittelylaitteita että suuria huoltoajoneuvokalustoja.”
Latauskentällä on 21 kaksipistokkeista Kempowerin lataussatelliittia eli yhteensä 42 pikalatauspistoketta ja 2,05 megawattia käytettävissä olevaa lataustehoa. Laturit on otettu käyttöön GCT:n sähköisten huoltoajoneuvojen lataamiseen. Projekti on osa terminaalin kestävän kehityksen tavoitetta saavuttaa 45 prosentin absoluuttinen päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.
Lehdistöyhteydet
Sari Hörkkö, Viestintäpäällikkö, Kempower
sari.horkko@kempower.com
P. 029 0021900
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
Global Container Terminals
GCT Global Container Terminals (GCT) on pääosin kanadalaisomisteinen operaattori Vancouverin satamassa ja keskeinen toimija Kanadan Pacific Gateway -satamaverkostossa. Yhtenä sataman suurimmista työnantajista ja Kanadan suurimman konttiterminaalin operaattorina GCT on ollut olennainen osa Vancouverin satama-aluetta vuodesta 1907 lähtien, jolloin se aloitti toimintansa nimellä Empire Stevedoring. Nykyään GCT hallinnoi kahta Green Marine -sertifioitua satamaterminaalia: GCT Vantermia Vancouverissa ja GCT Deltaportia Deltassa. Yhdessä ne käsittelevät vuosittain yli 3 miljoonaa TEU:ta. Sitoutumalla turvallisuuteen, suorituskykyyn, innovaatioihin ja ESG-johtajuuteen GCT tuottaa jatkuvaa arvoa asiakkaille, toimitusketjun kumppaneille, henkilöstölle ja yhteisöille. globalterminals.com
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Yhteyshenkilöt
Paula SavonenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
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