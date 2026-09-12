Kokoomuksen Kopra SDP:lle: Kestääkö uusi maahanmuuttolinja ensimmäisen äänestyksen?

Orpon hallitus tuo eduskuntaan uudistuksen, jossa maahan muuttaneen työttömän sosiaaliturvaa uudistetaan nykyistä vahvemmin työntekoon, kielitaidon vahvistamiseen ja kotoutumiseen kannustavaksi. Maahanmuuttajan yleistukea alennettaisiin, jos työllistymis- tai kielitaitovaatimukset eivät täyty.

– Kokoomuksen linja on selvä. Suomeen tulevalle pitää tarjota mahdollisuus oppia kieli, päästä töihin ja päästä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Mutta oikeuksien rinnalla pitää olla myös velvollisuuksia. Vastuuta kotoutumisesta ei tule vierittää vain yhteiskunnan vastuulle. Ihmisen itsensä on tehtävä töitä, jotta hän kotoutuu osaksi suomalaista yhteiskuntaa, Kopra sanoo.

Kokoomuksen tavoitteena on uudistaa maahanmuuttajien sosiaaliturvaa nykyistä vahvemmin työhön ja kotoutumiseen kannustavaksi. Kopran mukaan Suomessa asumiseen ja etuuksiin pitää liittyä myös vastuuta kielen oppimisesta, työn hakemisesta ja oman paikan rakentamisesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

– SDP:n puheisiin on vaalien lähestyessä uinut tärkeitä sanoja: kielitaito, työnteko, vastuu ja kotoutumisen velvoitteet. Hyvä, tervetuloa kokoomuksen linjoille. Monet niistä esityksistä, joita demarit nyt ylpeinä esittelevät, ovat jo muuttuneet lainsäädännöksi tämän hallituksen toimesta. Siitä huolimatta, että demarit äänestivät niitä vastaan, Kopra sanoo.

Kopran mukaan ensi viikolla eduskunnan lähetekeskustelussa oleva esitys kotoutumistuesta tarjoaa SDP:lle mahdollisuuden osoittaa, että puolueen uusi linja näkyy myös päätöksissä.

– Hallitus tuo eduskuntaan taas yhden konkreettisen uudistuksen, jolla sosiaaliturvaa uudistetaan niin, että se kannustaa nykyistä vahvemmin työntekoon, kielitaidon vahvistamiseen ja kotoutumiseen. Jos SDP todella kannattaa näitä tavoitteita, he varmasti tukevat kokoomuslaista linjaa ja painavat yhdessä rintamassa vihreää nappia, kun eduskunnassa on aika äänestää, Kopra lataa.

Kopran mukaan SDP:n puheet testataan myös kotihoidontuen uudistuksessa. Hallitus esittää kolmen vuoden asumisaikavaatimusta kotihoidon tuelle. Kokoomuksen tavoitteena on maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumisen ja työmarkkina-aseman parantaminen sekä lasten varhaiskasvatukseen osallistumisen lisääminen.

– SDP sanoo nyt haluavansa enemmän maahanmuuttajanaisia töihin ja vahvempia velvoitteita kotoutumiseen. Hallitus tuo juuri tällaisia toimia eduskuntaan. Pian nähdään, kestääkö SDP:n uusi maahanmuuttolinja niin sanotusti merivettä vai repeilevätkö rivit Lindtmanin hyppysistä aivan kuten rajaturvallisuuslain osaltakin, Kopra sanoo.