Eurojackpotin päävoitto kohosi 48 miljoonaan euroon - suomalaisporukalle yli 100 000 euroa

Arvonnan oikea rivi on 14, 21, 35, 37 ja 49. Tähtinumerot 1 ja 12.

5+1-rivejä oli pelattu viisi kappaletta (2xNorja, 1xTanska, Kroatia ja Ruotsi). Niillä voittaa noin 383 000 euroa.

5+0-riveillä kuittaa 108 000 euron voiton. Yhteensä osumia löytyi kymmenen (4xSaksa, 2xRuotsi, 2xUnkari, 1xNorja 1xSuomi). Suomalaisosuma napsahti neljän osuuden porukalle Helsinkiin.

Perjantain Jokeri-pelin oikea rivi on 4 2 0 7 5 7 9. Kuusi oikein -tuloksia löytyi yhteensä neljä ja kaksi niistä onnistuneesti tuplattuna. 40 000 euron voitot menivät Veikkauksen sovelluksella pelanneelle helsinkiläiselle sekä tamperelaiselle nettipelaajalle. Kempeleläinen nettipelaaja puolestaan nappasi järjestelmällään kaksi kuusi oikein -tulosta. Alavoittojen kanssa hänen pottinsa oli lopulta noin 47 000 euroa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on New York 90, joka tuo tonnin voiton kolmelle riville.