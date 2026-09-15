Eevi Iisakkilan uusi viihdesarja sykkii romantiikkaa Jane Austenin hengessä
16.9.2026 08:45:00 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Lemmenlupauksia Avainkukan kartanossa vie lukijan suomalaisiin empireajan kartanoihin, joissa sääty määrää kohtalon mutta sydän kirjoittaa omat sääntönsä. Sarja tarjoaa lempeän humoristisen mutta ihastuttavan tarkkanäköisen kuvauksen sääty-yhteiskunnasta ja naisen elämästä 1810-luvun Suomessa.
Romaanin teemoja ovat erisäätyinen rakkaus sekä sisaruus ja ystävyys. Se käsittelee myös erisäätyisten naisten toimijuutta ja naisten välistä eripuraa. Iisakkila on rakentanut romaanin ajankuvan laajan lähdeaineiston ja tutkimuskirjallisuuden perusteella.
"Vuoden 1812 ajanhengessä oli yllättävän paljon samaa kuin tässä hetkessä: Maailmanjärjestys oli muuttunut, maailma paloi ja uhan laineet löivät rajoille, mutta samaan aikaan pyrittiin jatkamaan arkielämää ja katsomaan tulevaisuuteen", hän pohtii.
Kadonnut viuhka ja vanha kirous varjostavat kartanon kesää
Sisarukset Sophie ja Cecilia saapuvat kesäksi Avainkukan kartanoon, jonka tulevaisuus on Loviisa-rouvalle sydämenasia. Hänellä on tarkoin laadittu suunnitelma niin kartanon kuin nuorten naistenkin kohtaloksi – mutta elämä ei aina taivu ihmisen tahdon mukaan.
Sophien sydän vetää puoleensa niin kartanon pehtooria kuin pappilan kasvitieteilijää. Cecilia puolestaan rakastuu väärään mieheen, palvelija Joakimiin. Voiko rakkaus ylittää säätyrajat, vai onko se uhrattava velvollisuuden alttarille?
Kun Loviisa-rouvan arvokas huomenlahjaviuhka katoaa, epäilykset lankeavat niin palvelusväkeen kuin herrasväkeen. Samaan aikaan kartanon vanhasta kirouksesta kuiskitaan yhä äänekkäämmin, ja kesän mittaan epäonni tuntuu seuraavan jokaista.
Kirja on nyt saatavissa kaupoista, sekä e- ja äänikirjana lukuaikapalveluista. Äänikirjan lukee Sanna Majuri.
Eevi Iisakkila on keski-ikäinen, pohjoispohjalainen kirjailija. Hän kirjoittaa Avainkukan kartano -sarjan rinnalla nykyaikaan sijoittuvaa Kaunisjärvi-sarjaa. Iisakkila on koulutukseltaan filosofian maisteri sekä historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja, ja hän on toiminut aikaisemmalla urallaan tutkijana. Iisakkilan arvolähtökohta on kirjoittaa viihdettä rikkaalla suomen kielellä.
"Eevi Iisakkila kirjoittaa puhdasta todellisuuspakoa, jossa maaseudun kiireetön elämänrytmi ja kaunis luonto tarjoavat elämyksiä kaukana arjen oravanpyörästä." – Savon Sanomat Iisakkilan Kaunisjärvi-sarjasta
"Kaikesta näkee, että kirjailija on miettinyt kirjasarjan maailman pitkälle ja tuntee sen tarkasti. [...] Jokainen yksityiskohta piirtyy lukijan mieleen." – Amman Lukuhetki Iisakkilan Kaunisjärvi-sarjasta
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Yhteyshenkilöt
Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
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Into Kustannus
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