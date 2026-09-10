SDP EDUSKUNTA

SDP:n Laine-Nousimaa: Kokoomus ei ymmärrä, mitä lääkärimaksu tarkoittaa pienellä eläkkeellä elävälle

12.9.2026 10:34:21 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Hallituksen päätös korottaa jälleen terveydenhuollon asiakasmaksuja osuu erityisen kovaa pienillä eläkkeillä eläviin ikäihmisiin. SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa muistuttaa, että monelle pienituloiselle eläkeläiselle lääkärikäynnin tai lääkkeiden hinta voi ratkaista sen, hakeutuuko hän hoitoon lainkaan.

Kuva: JP Flander / SDP

– Kun ihminen elää hyvin pienellä eläkkeellä, voi korkea lääkärimaksu olla syy jättää aika varaamatta ja lääkkeet jäävät apteekkiin, koska rahat tarvitaan ruokaan. Tätä on tavallisen suomalaisen arki. Köyhälle lääkärimaksu ei todellakaan ole mikään pikku numero hallituksen budjettipaperissa, mutta Kokoomus ei vain tunnu ymmärtävän sitä, SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa sanoo.

Ikääntyminen tuo jo itsessään mukanaan enemmän terveydellisiä haasteita ja hoidon tarvetta. Siksi Laine-Nousimaa pitää erityisen vaarallisena kehitystä, jossa hoitoon hakeutumisen kynnystä nostetaan yhä korkeammilla maksuilla.

Terveyskeskusmaksut ovat nousemassa 20 prosentilla ja poliklinikka- sekä hammashoidon maksut 10 prosentilla. Lisäksi erikoissairaanhoitoon on tulossa uusia maksuja. Kun vuonna 2023 terveyskeskuslääkärin käynnistä joutui maksamaan enintään 20,90 euroa, ensi vuonna samasta käynnistä joutuu maksamaan jo 36,20 euroa.

– Minua huolestuttaa erityisesti se ihminen, joka miettii kotona, että onko minulla varaa mennä lääkäriin. Ei pitäisi joutua laskemaan, riittävätkö rahat ensin lääkärikäyntiin ja sen jälkeen ruokaan. Vielä vähemmän pitäisi joutua päättämään, ostaako lääkkeet vai jotain muuta välttämätöntä, Laine-Nousimaa korostaa.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on todennut, että asiakasmaksujen korotukset siirtävät palveluja niitä tarvitsevien ulottumattomiin ja vaarantavat riittävien terveyspalvelujen saatavuuden.

– Tämähän ei kokoomusta kiinnosta. Rehellisesti sanottuna näyttää siltä, että kokoomuksen Suomessa terveydenhuollosta halutaan tehdä vähitellen hyväosaisten etuoikeus. Minun Suomeni ei ole sellainen, Laine-Nousimaa linjaa.

– Kokoomus voi puhua talouskasvusta ja investoinneista niin paljon kuin haluaa. Minä haluan puhua siitä, onko pienellä eläkkeellä elävällä ihmisellä varaa mennä lääkäriin. Jos hallituksen talouskasvu ei näy tämän ihmisen elämässä muuten kuin kasvavina lääkärimaksuina, on aivan perusteltua kysyä, kenen ehdoilla tätä politiikkaa tehdään, Laine-Nousimaa jatkaa.

– SDP haluaa tähän suunnanmuutoksen. Sairastuminen ei saa tarkoittaa sitä, että ihminen joutuu valitsemaan hoidon, lääkkeiden ja muun välttämättömän elämän välillä. Hoitoon pitää uskaltaa hakeutua silloin, kun sitä tarvitsee, Laine-Nousimaa päättää.

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