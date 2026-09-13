SDP:n Kim Berg kummastelee kokoomuksen politiikkaa: Onko Suomessa kohta varaa mennä lääkäriin?

– Minuun otti yhteyttä julkisella puolella työskentelevä lääkäri. Hän kertoi, että potilaat soittavat vastaanotolle huolissaan siitä, miten he selviävät asiakasmaksuista. Kysytään, voiko maksua alentaa tai saada kokonaan pois, kun rahat eivät yksinkertaisesti riitä. Jäin miettimään, että miten tähän on Suomessa päädytty, sanoo SDP:n kansanedustaja Kim Berg.

– Lääkärin vastaanotolla pitäisi puhua ihmisen terveydestä, ei siitä, onko hänellä varaa tulla hoidetuksi. Kokoomuksen politiikalla lompakon paksuus alkaa ratkaista, hakeutuuko ihminen lääkäriin vai jääkö hän kotiin odottamaan, jos vaiva vaikka menisi ohi.

Bergin mukaan kyse on paljon suuremmasta asiasta kuin yksittäisestä maksusta.

– Jos ihminen lykkää lääkäriin menoa hinnan takia, pieni vaiva voi kasvaa vakavaksi. Silloin ihminen kärsii enemmän ja lopulta lasku tulee myös yhteiskunnalle. En ymmärrä, miksi kokoomus haluaa tätä suuntaa.

Suomen Syöpäpotilaat ry kyselyn mukaan lähes puolet syöpään sairastuneista kokee nykyiset terveydenhuollon asiakasmaksut taloudellisesti raskaiksi. Joka neljäs kertoo tinkivänsä ruoasta tai muista välttämättömistä menoista.

– Syöpään sairastuneen pitäisi voida keskittyä hoitoon ja toipumiseen. Ei siihen, riittävätkö rahat lääkkeisiin, ruokaan tai seuraavaan hoitokäyntiin. Minusta on täysin väärä suunta, jos kokoomuksen Suomesta tulee maa, jossa pankkitilin saldo määrittää, kuinka nopeasti pääset hoitoon.

– Kokoomus kertoo suomalaisille talouden kasvusta. Minä kummastelen sitä, miksei kasvu näy ihmisen arjessa. Jos talous kerran kasvaa, miksi ihmisiltä viedään samaan aikaan mahdollisuus käyttää palveluita, joita he tarvitsevat? SDP haluaa tälle suunnanmuutoksen, Berg linjaa.