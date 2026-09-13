SDP:n Kim Berg kummastelee kokoomuksen politiikkaa: Onko Suomessa kohta varaa mennä lääkäriin?
13.9.2026 08:54:58 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallitus korottaa jälleen terveydenhuollon asiakasmaksuja. SDP:n kansanedustaja Kim Berg kummastelee kokoomuksen linjaa, jossa samaan aikaan puhutaan talouskasvusta ja investoinneista, mutta sairastamisen hintaa nostetaan.
– Minuun otti yhteyttä julkisella puolella työskentelevä lääkäri. Hän kertoi, että potilaat soittavat vastaanotolle huolissaan siitä, miten he selviävät asiakasmaksuista. Kysytään, voiko maksua alentaa tai saada kokonaan pois, kun rahat eivät yksinkertaisesti riitä. Jäin miettimään, että miten tähän on Suomessa päädytty, sanoo SDP:n kansanedustaja Kim Berg.
– Lääkärin vastaanotolla pitäisi puhua ihmisen terveydestä, ei siitä, onko hänellä varaa tulla hoidetuksi. Kokoomuksen politiikalla lompakon paksuus alkaa ratkaista, hakeutuuko ihminen lääkäriin vai jääkö hän kotiin odottamaan, jos vaiva vaikka menisi ohi.
Bergin mukaan kyse on paljon suuremmasta asiasta kuin yksittäisestä maksusta.
– Jos ihminen lykkää lääkäriin menoa hinnan takia, pieni vaiva voi kasvaa vakavaksi. Silloin ihminen kärsii enemmän ja lopulta lasku tulee myös yhteiskunnalle. En ymmärrä, miksi kokoomus haluaa tätä suuntaa.
Suomen Syöpäpotilaat ry kyselyn mukaan lähes puolet syöpään sairastuneista kokee nykyiset terveydenhuollon asiakasmaksut taloudellisesti raskaiksi. Joka neljäs kertoo tinkivänsä ruoasta tai muista välttämättömistä menoista.
– Syöpään sairastuneen pitäisi voida keskittyä hoitoon ja toipumiseen. Ei siihen, riittävätkö rahat lääkkeisiin, ruokaan tai seuraavaan hoitokäyntiin. Minusta on täysin väärä suunta, jos kokoomuksen Suomesta tulee maa, jossa pankkitilin saldo määrittää, kuinka nopeasti pääset hoitoon.
– Kokoomus kertoo suomalaisille talouden kasvusta. Minä kummastelen sitä, miksei kasvu näy ihmisen arjessa. Jos talous kerran kasvaa, miksi ihmisiltä viedään samaan aikaan mahdollisuus käyttää palveluita, joita he tarvitsevat? SDP haluaa tälle suunnanmuutoksen, Berg linjaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kim BergEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja - riksdagsledamotPuh:050 514 3196
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Rantanen: Missä kokoomuslaiset olivat silloin, kun PS hyökkäsi vähemmistöjä kohtaan?13.9.2026 10:07:34 EEST | Tiedote
Kokoomuksen tuohtumus järjestöleikkauksia koskevasta kritiikistä on ymmärrettävää. On kiusallista joutua tilille omista päätöksistään, kun julkisuudessa on samalla vakuuteltu jaloja tarkoitusperiä.
SDP:n Laine-Nousimaa: Kokoomus ei ymmärrä, mitä lääkärimaksu tarkoittaa pienellä eläkkeellä elävälle12.9.2026 10:34:21 EEST | Tiedote
Hallituksen päätös korottaa jälleen terveydenhuollon asiakasmaksuja osuu erityisen kovaa pienillä eläkkeillä eläviin ikäihmisiin. SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa muistuttaa, että monelle pienituloiselle eläkeläiselle lääkärikäynnin tai lääkkeiden hinta voi ratkaista sen, hakeutuuko hän hoitoon lainkaan.
SDP:n Piritta Rantanen: Hallitus nostaa sairastamisen hintaa – pienituloiset maksavat laskun10.9.2026 16:52:52 EEST | Tiedote
Hallitus korottaa jälleen terveydenhuollon asiakasmaksuja tilanteessa, jossa hoitoon pääsy on jo vaikeutunut. SDP kansanedustaja Piritta Rantanen pitää kehitystä kohtuuttomana erityisesti pienituloisten ja paljon hoitoa tarvitsevien kannalta.
SDP:n Marko Asell kysyy hallitukselta: Kuka maksaa datakeskusten kasvavan sähkönkulutuksen?10.9.2026 14:55:40 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Marko Asell (sd.) vaatii hallitukselta toimia, joilla varmistetaan sähkön riittävyys ja kohtuullinen hinta datakeskusten sähkönkulutuksen kasvaessa. Asell on jättänyt aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.
SDP:n Eveliina Heinäluoma ja Paula Werning: Esteettisten hoitojen ongelmat tiedetty jo vuosia – miksi toimia vasta nyt?10.9.2026 14:15:25 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustajat Eveliina Heinäluoma ja Paula Werning vaativat hallitukselta ripeitä toimia esteettisten pistoshoitojen ja muiden esteettisten hoitojen potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Edustajat nostivat asian esiin jo vuonna 2024 jättämällään kirjallisella kysymyksellä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme