Kokoomuksen Kauma SDP:lle: Lupaatteko perua 88 miljoonan euron asiakasmaksujen korotukset?

– SDP puhuu asiakasmaksujen korotuksista kovin sanoin. Nyt tarvitaan puheiden rinnalle selkeä vastaus. Lupaako SDP suomalaisille perua korotukset? Jos lupaa, mistä vastaavat 88 miljoonaa euroa otetaan, Kauma kysyy.

Kauman mukaan ihmisten huoli asiakasmaksujen noususta on täysin ymmärrettävä. Siksi hallitus on varmistanut, että järjestelmässä on myös suojakeinoja heitä varten, joille maksut muodostuvat liian raskaiksi.

– Kenenkään hoito tai välttämätön toimeentulo ei saa vaarantua asiakasmaksujen vuoksi. Paljon palveluja käyttäviä suojaa vuosittainen maksukatto. Lisäksi maksuja voidaan tilanteesta ja maksusta riippuen alentaa tai jättää kokonaan perimättä, jos niiden maksaminen vaarantaisi ihmisen tai perheen toimeentulon. On tärkeää, että ihmiset myös tietävät näistä mahdollisuuksista ja että käytännöt toimivat hyvinvointialueilla, Kauma sanoo.

Kauman mukaan samalla on puhuttava rehellisesti siitä, miten julkiset terveyspalvelut rahoitetaan.

– Asiakasmaksujen korottaminen ei ole helppo päätös. Mutta jos nämä 88 miljoonaa euroa jätetään keräämättä, rahat on löydettävä muualta: muista säästöistä, veroista tai velasta, Kauma sanoo.

Kauman mukaan SDP:n on kerrottava jo ennen vaaleja, mitkä nykyisen hallituksen päätökset se todella aikoo perua, jos puolue tavoittelee hallitusvastuuta.



– Oppositiosta on helppo vastustaa vaikeita päätöksiä. Seuraavalla hallituskaudella vastassa ovat kuitenkin edelleen suuret sopeutustarpeet, suuremmat kuin tällä vaalikaudella, ja SDP on itse sitoutunut velkajarruun. Puolue ei voi samaan aikaan luvata lisää menoja, vastustaa säästöjä ja luvata pienempää velkaantumista suomalaisille kertomatta, mistä rahat otetaan, Kauma sanoo.

Kauman mukaan sama kysymys pitäisi esittää SDP:lle jokaisen sen vastustaman säästöpäätöksen kohdalla.

– Jokainen peruttavaksi luvattu säästö kasvattaa SDP:n omaa sopeutuslistaa. Siksi kysymys on lopulta yksinkertainen: mitä te todella perutte ja mistä otatte siihen rahat, Kauma sanoo.