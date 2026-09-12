Wickström: Tekoäly haastaa sosiaaliturvan – negatiivinen tulovero voisi olla ratkaisu

Wickströmin mukaan tekoälyn vahva kehitys ja pelko työllisyydestä haastaa nykyistä sosiaaliturvajärjestelmäämme. Järjestelmän pitäisi luoda turvaa ja olla ennakoitava sekä kannustaa työntekoon ja yrittämiseen.

– Suomen sosiaaliturvan pitäisi olla rakennettu niin, että jokainen askel kohti työelämää kasvattaa ihmisen käytettävissä olevia tuloja. Negatiivinen tulovero voisi tehdä tämän mahdolliseksi paljon nykyistä selkeämmin, Wickström sanoo.

Negatiivisessa tuloverossa valtio täydentäisi pienituloisen henkilön tuloja sovittuun perusturvan tasoon asti. Kun omat tulot kasvavat, täydentävän tuen määrä vähenisi asteittain. Näin työn vastaanottaminen olisi aina taloudellisesti kannattavaa.

Wickströmin mukaan nykyisen järjestelmän ongelmana ovat erityisesti tilanteet, joissa työn vastaanottaminen johtaa tukien nopean vähenemisen vuoksi vain pieneen taloudelliseen hyötyyn.

– Jos ihminen saa töitä, hänen pitää voida luottaa siihen, että työ näkyy myös hänen kukkarossaan. Ei voi olla niin, että työn vastaanottaminen tuntuu taloudellisesti riskiltä, Wickström toteaa.

Uudistuksella olisi hänen mukaansa erityinen merkitys nuorille, jotka ovat vasta siirtymässä työelämään tai harkitsevat yrittäjyyttä.

– Nuoren ei pitäisi joutua valitsemaan taloudellisen turvan ja yrittäjyyden kokeilemisen välillä. Negatiivinen tulovero voisi tarjota turvaa tilanteessa, jossa yritystoiminnan tulot ovat aluksi pienet, ja samalla kannustaa ottamaan vastaan myös osa-aikaista tai muuta työtä, Wickström sanoo.

Wickström nostaa esiin myös starttirahan, jonka hän näkee mahdollisena osana laajempaa yrittäjyyttä tukevaa kokonaisuutta.

– Meillä on jo hyviä välineitä, kuten starttiraha. Kun ne yhdistetään sosiaaliturvaan, joka ei rankaise tulojen kasvamisesta, voimme rakentaa järjestelmän, jossa yhä useampi uskaltaa kokeilla yrittäjyyttä.

Wickströmin mukaan tavoitteena olisi nykyistä yksinkertaisempi järjestelmä, jossa tukien ja työnteon välinen suhde olisi kansalaiselle helposti ymmärrettävä.

– Sosiaaliturvan pitää olla turvaverkko, ei este työelämään siirtymiselle. Meidän pitää rakentaa järjestelmä, jossa työn vastaanottaminen ja yrityksen perustaminen ovat aina askel eteenpäin. Se on sekä yksilön että koko Suomen etu.