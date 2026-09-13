SDP EDUSKUNTA

SDP:n Rantanen: Missä kokoomuslaiset olivat silloin, kun PS hyökkäsi vähemmistöjä kohtaan?

13.9.2026 10:07:34 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Kokoomuksen tuohtumus järjestöleikkauksia koskevasta kritiikistä on ymmärrettävää. On kiusallista joutua tilille omista päätöksistään, kun julkisuudessa on samalla vakuuteltu jaloja tarkoitusperiä.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

– On erikoista, että kokoomus nostaa vihapuheen nyt esiin harhauttaakseen keskustelua pois itse asiasta. SDP järjestöleikkauksiin kohdistama poliittinen kritiikki ei ole vihapuhetta kokoomusta tai sen edustajia kohtaan. Hallituksen päätöksiä saa ja pitää arvostella, toteaa SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen.

– Vielä erikoisempaa on kokoomuksen hiljaisuus silloin, kun sen oma hallituskumppani on viljellyt vähemmistöihin kohdistuvaa rasistista puhetta.  
Tämä hallituskausi on ollut alusta asti lukuisten rasismikohujen sävyttämä. Siksi on vaikea ottaa vakavasti kokoomuksen äkillistä huolta vihapuheesta, kun hallituskumppanin rasistiseen puheeseen ei ole kerta toisensa jälkeen löytynyt vastaavaa tuohtumusta.

– Missä kokoomuksen tuohtumus silloin oli, kun hallituskumppani perussuomalaisista hyökättiin räikeästi vähemmistöjä kohtaan? Näyttää siltä, että kokoomus nostaa metelin vihapuheesta vain, kun itse joutuu poliittisen kritiikin kohteeksi. Teot puhuvat puolestaan. 

Avainsanat

sdpkokoomusrasismivihapuhejärjestöt

Yhteyshenkilöt

Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja

Puh:050 545 1123

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