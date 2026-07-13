Keiski & ENO sekä Patrizio Buanne ainutkertaisella risteilyllä 10.2.2027

Patrizio Buanne - kuinka nuori kaveri nousi maailmanmaineeseen

Patrizio Buanne hyppäsi estradeille jo 11-vuotiaana. Hän nappasi voiton monista laulukisoista ja pääsi esiintymään jopa paaville ja 85 000 katsojalle vuonna 1997.

Tämä italialainen baritoni, jonka levyt ovat käyneet kuin kuumille kiville, on alun perin Napolista. Hänen ensimmäinen albuminsa ”The Italian” tehtiin legendaarisilla Abbey Road Studioilla Lontoossa, jossa säesti The Royal Philharmonic Orchestra. Levy näki päivänvalon vuonna 2005 ja tuli myös Suomeen seuraavana vuonna. Tämän levyn myötä Patrizio ponnisti maailmankartalle – hänestä tuli todellinen napolilaisen kulttuurin ja italopopin lähettiläs.

Patriziolta löytyy biisejä, jotka ovat täynnä italialaista romantiikkaa, mutta mukana on myös kansainvälisiä vivahteita. Kun Patrizio oli lapsi, Napolissa ja Wienissä hänen vanhempiensa ravintoloissa soi myös Tom Jones, Frank Sinatra ja Elvis. Ei ihme, että niiden vaikutteet kuuluvat hänen musiikissaan.

Patrizio vie vanhat klassikot aivan uusiin ulottuvuuksiin albumeillaan ja keikoillaan, sekoittaen perinteistä meininkiä ja tuoretta twistiä eri kielillä.

Patrizio Buanne - The Neapolitan (julkaisuvapaa)

Keiski & ENO - tanssilavojen menevin iskelmäpoppoo

Dimitri Keiski, laulaja ja kitaristi, voitti Ruotsin True Talentin 2011 ja hänestä tuli juuri Vuoden miesartisti Tanssin Tähdet 2025 -kisassa, kiitos yleisöäänien. Keiski & ENO - eli Entisten Nuorten Orkesteri - on täynnä huippumuusikoita. Karismaattinen rumpali Pasi Rissanen, basisti Jari Heino, kosketinsoittaja Taisto Lunkka ja laulava pelimanni Pekka Kuorikoski ovat kaikki sellaisia taitureita, että oksat pois. Ei ihme, että he vetävät keikkapaikat täyteen minne ikinä menevätkin.

Bändin settilista on täynnä biisejä, jotka herättävät meidät eloon: ensirakkaudet, seikkailuhalut, sydänsurut ja villit intohimot. Keisk i& ENO soittaa nämä kappaleet niin energisesti, että meno voi yltyä villiksikin, mutta silti alkuperäinen fiilis ja biisien henki pysyvät mukana.

Keiski & ENO (julkaisuvapaa)

Iskelmäilmiö-risteily on unelmien täyttymys

Veksi Salmi sanoo: "Jos musiikki kolahtaa, se on iskelmää – iskelmä ei ikinä kuole, koska ihmiset aina laulavat ja tanssahtelevat”.

Tällä risteilyllä Keiski & ENO sekä Patrizio Buanne pitävät tunnelman katossa menevällä iskelmä- ja tanssimusiikilla. Ja kotimatkalla Patrizio vetää romanttisen italialais-napolilaisen konsertin täynnä tuttuja klassikoita.

Helppo tapa varata matka: MATKAPOJAT

Löydä lisää tietoa ohjelmasta täältä: VIIHDEKESKUS

Keiski Kuvaaja Maarit Laitala

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