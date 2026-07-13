Keiski & ENO sekä Patrizio Buanne ainutkertaisella risteilyllä 10.2.2027
15.9.2026 07:31:00 EEST | Suomen Viihdekeskus Oy | Tiedote
Patrizio Buannen mahtava ääni ja karisma tempaa mukaansa ja Keiski & ENO tarjoavat sellaista energiaa, että yleisö varmasti innostuu tanssimaankin Tallink Victorialla 10.2.2027.
Patrizio Buanne - kuinka nuori kaveri nousi maailmanmaineeseen
Patrizio Buanne hyppäsi estradeille jo 11-vuotiaana. Hän nappasi voiton monista laulukisoista ja pääsi esiintymään jopa paaville ja 85 000 katsojalle vuonna 1997.
Tämä italialainen baritoni, jonka levyt ovat käyneet kuin kuumille kiville, on alun perin Napolista. Hänen ensimmäinen albuminsa ”The Italian” tehtiin legendaarisilla Abbey Road Studioilla Lontoossa, jossa säesti The Royal Philharmonic Orchestra. Levy näki päivänvalon vuonna 2005 ja tuli myös Suomeen seuraavana vuonna. Tämän levyn myötä Patrizio ponnisti maailmankartalle – hänestä tuli todellinen napolilaisen kulttuurin ja italopopin lähettiläs.
Patriziolta löytyy biisejä, jotka ovat täynnä italialaista romantiikkaa, mutta mukana on myös kansainvälisiä vivahteita. Kun Patrizio oli lapsi, Napolissa ja Wienissä hänen vanhempiensa ravintoloissa soi myös Tom Jones, Frank Sinatra ja Elvis. Ei ihme, että niiden vaikutteet kuuluvat hänen musiikissaan.
Patrizio vie vanhat klassikot aivan uusiin ulottuvuuksiin albumeillaan ja keikoillaan, sekoittaen perinteistä meininkiä ja tuoretta twistiä eri kielillä.
Keiski & ENO - tanssilavojen menevin iskelmäpoppoo
Dimitri Keiski, laulaja ja kitaristi, voitti Ruotsin True Talentin 2011 ja hänestä tuli juuri Vuoden miesartisti Tanssin Tähdet 2025 -kisassa, kiitos yleisöäänien. Keiski & ENO - eli Entisten Nuorten Orkesteri - on täynnä huippumuusikoita. Karismaattinen rumpali Pasi Rissanen, basisti Jari Heino, kosketinsoittaja Taisto Lunkka ja laulava pelimanni Pekka Kuorikoski ovat kaikki sellaisia taitureita, että oksat pois. Ei ihme, että he vetävät keikkapaikat täyteen minne ikinä menevätkin.
Bändin settilista on täynnä biisejä, jotka herättävät meidät eloon: ensirakkaudet, seikkailuhalut, sydänsurut ja villit intohimot. Keisk i& ENO soittaa nämä kappaleet niin energisesti, että meno voi yltyä villiksikin, mutta silti alkuperäinen fiilis ja biisien henki pysyvät mukana.
Iskelmäilmiö-risteily on unelmien täyttymys
Veksi Salmi sanoo: "Jos musiikki kolahtaa, se on iskelmää – iskelmä ei ikinä kuole, koska ihmiset aina laulavat ja tanssahtelevat”.
Tällä risteilyllä Keiski & ENO sekä Patrizio Buanne pitävät tunnelman katossa menevällä iskelmä- ja tanssimusiikilla. Ja kotimatkalla Patrizio vetää romanttisen italialais-napolilaisen konsertin täynnä tuttuja klassikoita.
Helppo tapa varata matka: MATKAPOJAT
Löydä lisää tietoa ohjelmasta täältä: VIIHDEKESKUS
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Raimo ViljalatoimitusjohtajaSuomen Viihdekeskus OyPuh:+358400647723ohjelmat@viihdekeskus.fi
Kuvat
Linkit
Suomen Viihdekeskus Oy
Vuodesta 1993 toiminut Suomen Viihdekeskus Oy järjestää valtakunnallisesti viihdettä eri muodoissaan sekä tapahtuma- ja juhlapalveluita.Tunnustusta on tullut valtakunnallisen tapahtumajärjestäjä- ja yrittäjäpalkinnon muodossa. Paras palkinto on kuitenkin ollut uskollisten asiakkaiden mukana olo kanssamme. Näiden vuosikymmenten aikana on varovasti arvioiden yli miljoona viihteen ystävää käyttänyt kokonaisvaltaisesti palveluitamme.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Viihdekeskus Oy
Patrizio Buanne - Nostalgia on elämän suola13.7.2026 07:45:00 EEST | Tiedote
"Muistan, kun istuin parvekkeella Napolissa ja kuuntelin konserttia, joka pidettiin parin korttelin päässä Piazza Plebicitolla. Siellä soi Lucio Dallan Caruso -biisi."
Patrizio Buanne ei unohda Suomea27.4.2026 07:25:00 EEST | Tiedote
Italialainen laulaja Patrizio Buanne ei todellakaan unohda Suomea, sillä hänellä on erityinen suhde tähän pohjoiseen maahan. Hän on lumoutunut suomalaisen yleisön sydämellisyydestä ja upeasta vastaanotosta. Buannen seuraajat arvostavat hänen italialaisten sekä maailmanhittien ohjelmistoaan ja hänen karismaattista esiintymistyyliään.
Pertti Koivulan uusi aluevaltaus2.2.2026 08:07:22 EET | Tiedote
Pertti Koivula debytoi ohjaajana Äänekosken Kartano Kievarin kesäteatterissa kesällä 2026 näytelmässä "Onnen maa". Mukana ovat tangokuninkaalliset Tiina Räsänen ja Petri Hervanto. Koivula esittää myös Reijo Taipaleen roolia. Esitys on rakkaudentunnustus tangolle ja suomalaisuudelle.
Patrizio, palaa pian!11.8.2025 07:20:00 EEST | Tiedote
Patrizio Buannen kesäkiertue Suomessa oli aikamoinen menestys yleisön ja kriitikoidenkin mielestä.
Patrizio Buannelta uusi single "Ti Innamorerai"23.6.2025 07:20:00 EEST | Tiedote
Patrizio Buanne esittelee uuden singlensä "Ti Innamorerai"(rakastut), modernin italopop-kappaleen, jolla on taattu dolce vita- tunnelma ja tarttuva melodia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme