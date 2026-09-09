Sandra Järvenpää uppoutuu esikoisromaanissaan naiseuden, seksuaalisen väkivallan ja ympäristösurun kysymyksiin

Kirsi kuoli 33-vuotiaana hyppäämällä lapsuudenkotinsa tuuletusikkunasta. Hänen siskontyttönsä Aina yrittää pitää maailmansa koossa ompelemalla loputtomasti vaatteita ja asettelemalla huonekaluja uusiin asentoihin. Ajatus tädin kohtalosta ei kuitenkaan jätä Ainaa rauhaan.

Ainasta alkaa tuntua, että Kirsin elämän päättymisen syy on sama vallanhimo ja kyltymätön halu, jota hän näkee kaupungissa kaikkialla ympärillään – sen ahneissa ihmisissä, alati pienenevissä metsäkaistaleissa ja varjoliitäjissä Näsijärven jäällä. Miten rakentaa tulevaisuutta maailmassa, joka haluaa aina alistaa jonkun tai jonkin? Miten valita tuhosta huolimatta elämä?

"Kirjoitin tätä kirjaa noin viiden vuoden ajan: ensin kahden elämäkerran yhteisteoksena, sitten tietokirjana, sitten taas elämäkertana. Lopulta se muuttui romaaniksi. Kirsin elämän yksityiskohdat pysyivät kuitenkin pitkälti totuudenmukaisina", Järvenpää sanoo.

Kirja on nyt saatavissa kaupoista, sekä e- ja äänikirjana lukuaikapalveluista. Äänikirjan lukee Sanna Majuri.

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Sandra Järvenpää on vapaa toimittaja, joka on käsitellyt työssään erityisesti ympäristökriisiä, aktivismia ja ihmissuhteita. Järvenpää on opiskellut journalismia Tampereen yliopistossa sekä kirjoittamista Kriittisen korkeakoulun Tietokirjoittajakoulussa. Hän asuu Tampereella.