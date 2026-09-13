SDP:n Perholehto: Hallitus paukuttelee henkseleitään matkalla EU:n tarkkailuluokan etupulpettiin
13.9.2026 13:01:29 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP varapuheenjohtaja Pinja Perholehto ihmettelee kokoomuksen räksytystä tilanteessa, jossa hallituksen omat päätökset kasvattavat julkisen talouden alijäämää. Perholehdon mukaan hallituksen on kerrottava, mistä palveluista se aikoo miljardit leikata.
Hallitus, joka on itse paukutellut henkseleitä velkaantumisen lopettamisella, vienyt meidät EU:n tarkkailuluokan etupulpettiin ja sen jälkeen viimeisessä budjetissaan jopa heikentää julkista taloutta, kehtaa räksyttää oppositiolle, sanoo SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto vastauksessaan kokoomuksen Pia Kauman tiedotteeseen.
– On itsekästä, että suomalaisilta vaaditaan jälleen lisää, mutta hallitus ei ole valmis tarkastelemaan niitä omia päätöksiään, jotka kasvattavat julkisen talouden reikää. Yhteisöveroale, hankintalaki, YEL-ratkaisu ja alkoholin etämyynnin verovuoto ovat noin 1,5 miljardin edestä jo esimerkkejä tästä, Perholehto jatkaa.
Jos Kokoomus ei hyväksy lisätuloja (veroja) eikä lisävelkaa, kertokaa suoraan: mistä palveluista miljardit jo pelkästään puolustukseen leikataan?
– Tämän hallituksen jäljiltä ei jää ainoastaan taloudellista velkaa. Suomeen kertyy myös hyvinvointivelkaa ja luottamusvelkaa. Jos ihmiset eivät pääse hoitoon, palvelut heikkenevät ja yhä useampi kokee, ettei hyvinvointivaltio ole enää häntä varten, lasku tulee myöhemmin – ja usein paljon kalliimpana, Perholehto sanoo.
SDP tulee esittämään, että asiakasmaksut ovat kohtuullisempia kuin hallituksen linja. Pitää huomata myös hoitoonpääsyn kokonaiskuva: olemme joka vuosi vaatineet ja VeBissä myös esittäneet, että hoitotakuu pitäisi palauttaa 2 viikkoon. Kukaan ei tule jonossa hoidetuksi.
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Yhteyshenkilöt
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
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