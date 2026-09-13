Kokoomuksen Jukkola haluaa maa- ja metsätalousministeriltä ratkaisun: Korvauskelpoisuuden on koskettava koko Suomea

Kokoomuksen Kauma SDP:lle: Lupaatteko perua 88 miljoonan euron asiakasmaksujen korotukset? 13.9.2026 10:08:23 EEST | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma haastaa SDP:n kertomaan suoraan, lupaako puolue perua kritisoimansa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset, jos puolue pääsisi hallitusvastuuseen.