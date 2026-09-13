Kokoomuksen Jukkola haluaa maa- ja metsätalousministeriltä ratkaisun: Korvauskelpoisuuden on koskettava koko Suomea
13.9.2026 14:00:04 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Janne Jukkola haluaa, että vuoden 2027 budjetissa jatketaan viime vuonna tehtyä korvauskelpoisuusratkaisua koskemaan koko Suomea.
Pitkäaikainen korvauskelpoisuusasia on Jukkolan mukaan ratkaistava nyt koko Suomessa hallitusohjelman mukaisesti. Hän huomauttaa, etteivät keskustan maa- ja metsätalousministerit ole saaneet asiaa ratkaistua aiemmilla hallituskausilla.
"Orpon hallituksella on nyt vastuu, ja tämä asia on vietävä viimein maaliin", Jukkola sanoo.
Jukkola nostaa esiin myös laajemman tavoitteen byrokratian purkamisesta. Kokoomus pyrkii vähentämään turhaa byrokratiaa ja keventämään hallintoa kaikessa politiikassaan, ja korvauskelpoisuuden ratkaiseminen koko Suomen osalta olisi konkreettinen askel tähän suuntaan.
"Kun monimutkaista hallinnollista järjestelmää yksinkertaistetaan, viranomaisten resursseja vapautuu tärkeämpään työhön. Samalla hallinnolle annetaan työrauha valmistella seuraavaa ohjelmakautta", Jukkola sanoo.
Jukkolan mukaan maatalous tarvitsee nyt vakautta, ennakoitavuutta ja vähemmän byrokratiaa.
Jukkola muistuttaa, että korvauskelpoisuudella on suora merkitys tilojen kilpailukykyyn. Korvauskelvottomat alat ovat hänen mukaansa usein juuri niitä alueita, joilla tilusrakennetta voitaisiin parantaa ja maataloudesta tehdä kannattavampaa.
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Yhteyshenkilöt
Janne JukkolaKansanedustaja
Vaasan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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