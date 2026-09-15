Australialainen Charge Hub laajentaa toimintansa Isoon-Britanniaan yhteistyössä Kempowerin kanssa

Kempower on laajentanut myynti- ja palvelukumppanuuttaan australialaisen sähköautojen latausinfrastruktuurin asiantuntijayrityksen Charge Hubin kanssa ajoneuvokaluston latausratkaisujen asentamiseksi Isossa-Britanniassa. Charge Hub perusti tytäryhtiön Isoon-Britannian viime vuonna tunnistettuaan mahdollisuuden hyödyntää Australiassa ja Uudessa-Seelannissa vakiintunutta kokonaisvaltaista palvelumalliaan kriittisten kuljetuskalustojen markkinalla Isoss-Britanniassa.

Kempower ja Charge Hub toimittavat pikalatausasemia bussien ja kuorma-autojen lataamiseen eri puolille maata. Kempower toimittaa hajautetut latausjärjestelmänsä osana Charge Hubin avaimet käteen -ratkaisua, johon sisältyy myös latausasemien suunnittelu, asennus, operointi ja huolto.

Ensimmäiset hankkeet ovat käynnistyneet, ja tulevina kuukausina useita sähköbussivarikkoja on tarkoitus ottaa käyttöön Etelä-Lontoossa Bexleyheathissa, Croydonissa, Sydenhamissa, Thamesmeadissa ja Peckhamissa.

Yhteistyö Isossa-Britanniassa perustuu Kempowerin ja Charge Hubin olemassa olevaan yhteistyöhön Australiassa. Tähän mennessä yhtiöt ovat toteuttaneet 100 projektia, joiden puitteissa on jo otettu käyttöön yli 900 latauspistettä ja asennuksia on tulossa vielä 450 lisää. Kaikkiaan asennukset vastaavat 52 MW:n tehoa ja 11,8 GWh energiaa, jotka on toimitettu ajoneuvoille 99,4 prosentin käytettävyysasteella. Onnistuneesti toteutettuihin projekteihin sisältyvät Länsi- ja Etelä-Australian suurimmat sähköbussivarikot.

Charge Hub toimii sekä julkisen latausinfrastruktuurin että ajoneuvokalustojen latausratkaisujen parissa, mutta on erikoistunut pääasiassa kuljetuskaluston latausjärjestelmiin. Sen ratkaisut sisältävät laitteiston ja ohjelmiston.

”Australiassa saavuttamamme menestyksekkään yhteistyön jälkeen on hienoa jatkaa Charge Hubin laitteistokumppanina. Ymmärrämme, miten tärkeää on toimia yhteistyössä luotettavien kumppaneiden kanssa, joilla on paikallista osaamista. Tuemme Charge Hubia liiketoiminnan vakiinnuttamisessa Ison-Britannian sähköisessä liikenteessä, ja yhdessä vahvistamme raskaan liikenteen latausinfrastruktuuria”, sanoo Kempowerin Ison-Britannian myyntijohtaja Rolle Nieminen.

”Ison-Britannian raskaan liikenteen sähköistyminen etenee merkittävää vauhtia, joten tänne laajentuminen oli meille luonnollinen askel. Olemme toteuttaneet suuria bussi- ja kuorma-autovarikkoprojekteja Aasian ja Tyynenmeren alueella ja odotamme innolla, että voimme yhdistää kokemuksemme Kempowerin johtavaan latausinfrastruktuuriin, ja toteuttaa tulevaisuuden vaatimusten mukaisia latausasemia tukemaan kuljetuskaluston sähköistymistä”, sanoo Charge Hubin toimitusjohtaja Paul Guy.

Lehdistöyhteydet

Mikaela von Martens

Markkinointiviestintäpäällikkö, Pohjois-Eurooppa

mikaela.vonmartens@kempower.com

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Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com