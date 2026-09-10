MEDIAKUTSU: Kaikkosen mediainfo ti 15.9. klo 10.15
14.9.2026 08:41:39 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Arvoisat median edustajat,
kutsumme teidät Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mediainfoon Keskustan puoluetoimistolle Apollolle (Apollonkatu 11 A) tiistaina 15. syyskuuta kello 10.15.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Ilmoittautumiset tänään 14.9. klo 16 mennessä viestintäasiantuntija Arttu Laaksoselle (arttu.laaksonen@keskusta.fi).
Yhteyshenkilöt
Arttu Laaksonenviestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 325 4992arttu.laaksonen@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
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