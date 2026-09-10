Suomen Keskusta r.p.

MEDIAKUTSU: Kaikkosen mediainfo ti 15.9. klo 10.15

14.9.2026 08:41:39 EEST | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

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Arvoisat median edustajat,
 
kutsumme teidät Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mediainfoon Keskustan puoluetoimistolle Apollolle (Apollonkatu 11 A) tiistaina 15. syyskuuta kello 10.15. 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.


Ilmoittautumiset tänään 14.9. klo 16 mennessä viestintäasiantuntija Arttu Laaksoselle (arttu.laaksonen@keskusta.fi).

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