MEDIAKUTSU: Kaikkosen mediainfo ti 15.9. klo 10.15

Keskustan varapuheenjohtaja Kemppi PISA-tuloksista: Peruskoulun pelastaminen vaatii paluuta perusasioihin 8.9.2026 13:41:49 EEST | Tiedote

-Meillä ei ole yksinkertaisesti varaa hyväksyä, että lasten ja nuorten perustaidot heikkenevät vuosi toisensa jälkeen, toteaa Keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi.