Lupa- ja valvontavirasto

Kutsu medialle: Miten Suomessa varaudutaan väestönsuojeluun? LVV26-valmiusharjoitus huipentuu 29.9.–1.10.2026

14.9.2026 12:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Kutsu

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Kutsumme median edustajia lehdistötilaisuuteen keskiviikkona 30.9.2026 klo 8.30-9.15 kuulemaan Lupa- ja valvontaviraston järjestämän valtakunnallisen LVV26-valmiusharjoituksen tuloksista.

Kuva liikennejonosta, jossa monet autot pysähtyneet ruuhkassa. Punaiset jarruvalot näkyvät selvästi.

LVV26-valmiusharjoitus kokoaa yli 10 000 osallistujaa jopa 500 organisaatiota eri hallinnon tasoilta ympäri Suomen. Harjoituksessa testataan laajasti viranomaisten, kuntien, yhteistoiminta-alueiden, elinkeinoelämän, järjestöjen ja muiden toimijoiden kykyä vastata vakaviin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.  

Harjoituksen teemana ovat väestönsuojelu, väestön evakuointi ja väestönsiirrot kuvitteellisessa kansainvälisesti kiristyneessä turvallisuustilanteessa. Harjoitus huipentuu kolmipäiväiseen pääharjoitusvaiheeseen 29.9.–1.10.2026. 

Lehdistötilaisuudessa kerrotaan harjoituksen tavoitteista, toteutuksesta ja ensihavainnoista eli siitä, miten Suomessa varaudutaan väestönsuojeluun, evakuointeihin ja laajoihin häiriötilanteisiin muuttuvassa turvallisuusympäristössä. 

Aika ja paikka: 

  • Keskiviikko 30.9.2026 klo 8.30–9.15 
  • Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere (Attila, 1krs.)

Haastateltavat: 

  • Marko Pukkinen, pääjohtaja, Lupa- ja valvontavirasto 
  • Anu Liljeström, osastopäällikkö, sivistystoimen varautuminen ja turvallisuus 
  • Tommi Laurinen, osastopäällikkö, pelastustoimi ja varautuminen 
  • Markku Hutka, pääsuunnittelija, LVV26-valmiusharjoitus

Ilmoittaudu tilaisuuteen perjantaihin 25.9. klo 16.00 mennessä os. valmiusharjoitukset@lvv.fi

Tilaisuudessa voi kuvata sekä tallentaa video- ja äänimateriaalia. Mikäli toivot yksilöhaastattelua, kerro siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Toimita pystyessäsi myös haastattelukysymykset ennakkoon.  

Taustamateriaalia aiheesta: 

Lupa- ja valvontavirasto julkaisee pääharjoitusvaiheen alkamisesta tiedotteen tiistaina 29.9.2026 klo 9.00.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin. 

Lupa- ja valvontavirasto 
PL 20
13035 LVV
lvv.fi

Lupa- ja valvontavirasto.

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