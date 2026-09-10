Päijät-Hämeen maakuntahallituksen päätökset 14.9.2026

Euroopan komission pyyntö näkemyksistä alueellisten valtiontukien suuntaviivoihin ehdotetuista muutoksista vuosille 2028–2034

Euroopan komissio ehdottaa muutoksia alueellisiin valtiontukisääntöihin vuodesta 2028 alkaen. Muutos voisi parantaa yritysten investointitukien saatavuutta myös Etelä-Suomessa. Päijät-Hämeen maakuntahallitus pitää ehdotusta merkittävänä, sillä muuttunut geopoliittinen tilanne ja Venäjän vastaisen rajan sulkeutuminen ovat heikentäneet investointien edellytyksiä koko Suomessa.

Maakuntahallitus päätti, että Päijät-Hämeen liitto osallistuu yhdessä Kymenlaakson, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kanssa yhteisen kannanoton valmisteluun sekä valmistelee maakunnan oman lausunnon Euroopan komission kuulemiseen.

Päijät-Hämeen tavoitteena on, että tulevissa tukiratkaisuissa huomioidaan alueiden todellinen taloudellinen tilanne, työllisyyskehitys ja investointitarpeet. Maakunnan näkökulmasta riittävät investointituet ovat tärkeä keino vahvistaa yritysten kasvua, uudistumista, kilpailukykyä ja työllisyyttä.

Toteutuessaan korotettu valtiontuki antaa päijäthämäläisille yrityksille aivan uusia kasvu- ja investointimahdollisuuksia. Etelä-Suomen merkitys Suomen taloudelle on suuri, ja komission ehdotus veisi aluekehitystä oikeaan suuntaan. Päijät-Häme tarvitsee uusia keinoja vahvistaa kilpailukykyään, houkutella investointeja ja luoda työpaikkoja, sillä maakunnan työllisyys- ja taloushaasteet ovat monia muita alueita suuremmat, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2029 ja talousarvion 2027 valmistelu

Maakuntahallitus päätti antaa jatkovalmisteluohjeet kunnille toimitettavan toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimiseksi.

Talousarvioluonnos perustuu siihen, että jäsenkuntien maksuosuudet liiton menoista eivät kasva vuonna 2027. Maksuosuuksien arvioidaan kasvavan 2 % vuonna 2028 ja 1 % vuonna 2029. Suunnitelmavuosien taloutta kuormittavat erityisesti Provinciasta irtaantuminen sekä uuden palveluntuottajan ohjelmistojen käyttöönotto.

Edustajan nimeäminen Etelä-Hämeen riistaneuvostoon ja Hämeen Metsäneuvostoon

Maakuntahallitus nimesi maakuntajohtaja Ulla-Kirsikka Vainion Päijät-Hämeen liiton edustajaksi Etelä-Hämeen riistaneuvostoon ja Hämeen Metsäneuvostoon. Lisäksi kehittämisjohtaja Juha Hertsi nimettiin varaedustajaksi Hämeen Metsäneuvostoon.

Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen

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