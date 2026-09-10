Päijät-Hämeen maakuntahallituksen päätökset 14.9.2026
14.9.2026 10:34:11 EEST | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Maakuntahallitus päätti asiat kokouksessaan yksimielisesti esityslistan mukaisesti.
Euroopan komission pyyntö näkemyksistä alueellisten valtiontukien suuntaviivoihin ehdotetuista muutoksista vuosille 2028–2034
Euroopan komissio ehdottaa muutoksia alueellisiin valtiontukisääntöihin vuodesta 2028 alkaen. Muutos voisi parantaa yritysten investointitukien saatavuutta myös Etelä-Suomessa. Päijät-Hämeen maakuntahallitus pitää ehdotusta merkittävänä, sillä muuttunut geopoliittinen tilanne ja Venäjän vastaisen rajan sulkeutuminen ovat heikentäneet investointien edellytyksiä koko Suomessa.
Maakuntahallitus päätti, että Päijät-Hämeen liitto osallistuu yhdessä Kymenlaakson, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen kanssa yhteisen kannanoton valmisteluun sekä valmistelee maakunnan oman lausunnon Euroopan komission kuulemiseen.
Päijät-Hämeen tavoitteena on, että tulevissa tukiratkaisuissa huomioidaan alueiden todellinen taloudellinen tilanne, työllisyyskehitys ja investointitarpeet. Maakunnan näkökulmasta riittävät investointituet ovat tärkeä keino vahvistaa yritysten kasvua, uudistumista, kilpailukykyä ja työllisyyttä.
Toteutuessaan korotettu valtiontuki antaa päijäthämäläisille yrityksille aivan uusia kasvu- ja investointimahdollisuuksia. Etelä-Suomen merkitys Suomen taloudelle on suuri, ja komission ehdotus veisi aluekehitystä oikeaan suuntaan. Päijät-Häme tarvitsee uusia keinoja vahvistaa kilpailukykyään, houkutella investointeja ja luoda työpaikkoja, sillä maakunnan työllisyys- ja taloushaasteet ovat monia muita alueita suuremmat, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari.
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2029 ja talousarvion 2027 valmistelu
Maakuntahallitus päätti antaa jatkovalmisteluohjeet kunnille toimitettavan toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimiseksi.
Talousarvioluonnos perustuu siihen, että jäsenkuntien maksuosuudet liiton menoista eivät kasva vuonna 2027. Maksuosuuksien arvioidaan kasvavan 2 % vuonna 2028 ja 1 % vuonna 2029. Suunnitelmavuosien taloutta kuormittavat erityisesti Provinciasta irtaantuminen sekä uuden palveluntuottajan ohjelmistojen käyttöönotto.
Edustajan nimeäminen Etelä-Hämeen riistaneuvostoon ja Hämeen Metsäneuvostoon
Maakuntahallitus nimesi maakuntajohtaja Ulla-Kirsikka Vainion Päijät-Hämeen liiton edustajaksi Etelä-Hämeen riistaneuvostoon ja Hämeen Metsäneuvostoon. Lisäksi kehittämisjohtaja Juha Hertsi nimettiin varaedustajaksi Hämeen Metsäneuvostoon.
Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen
- Työllisyyskatsaus 7/2026
Viranhaltijapäätökset
- Lausunto ympäristövaliokunnalle koskien asiaa HE 70/2026 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi alueidenkäyttölaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
- Hankintapäätös European Regions Research and Innovation Network ERRIN -verkoston jäsenyydestä
- Päijät-Hämeen liiton lausunto työryhmäraportista: EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2028–2034 kumppanuussuunnitelman hallintorakenteen valmistelu
- Projektipäällikkö Saila Juntusen irtisanoutumisilmoitus
- Muutospäätös AKKE-hankkeelle Softaosaaminen Päijät-Hämeessä
- Lausunto Metsolan osayleiskaavan muutoksesta, kaavaluonnosvaihe
- Lausunto asemakaavamuutoksen 2. luonnoksesta A-2953, Salinkallion koulu
- Vuosiloman myöntäminen maakuntajohtaja Ulla-Kirsikka Vainiolle
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika KariMaakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustajaPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
Ulla-Kirsikka VainioMaakuntajohtaja / Regional MayorPäijät-Hämeen liittoPuh:+358 44 494 5858ulla-kirsikka.vainio@paijat-hame.fi
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Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta.
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
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