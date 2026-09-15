Markkinaoikeuden ylituomariksi markkinaoikeustuomari Nina Korjus
15.9.2026 11:48:08 EEST | Tuomioistuinvirasto | Tiedote
Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt määräaikaisen Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston neljännen valituslautakunnan puheenjohtajan, markkinaoikeustuomari Nina Korjuksen markkinaoikeuden ylituomarin virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2027–31.12.2033.
Nina Korjus on markkinaoikeuden markkinaoikeustuomari, ja hän toimii määräaikaisena Euroopan unionin teollisuusoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan puheenjohtajana. Hän on myös toiminut EUIPO:n valituslautakunnan jäsenenä. Korjus on toiminut osaston johtajana markkinaoikeudessa. Aikaisemmin hän on toiminut harjoittelijana ja lakimiesavustajana Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa sekä EU-avustajana, lainsäädäntösihteerinä ja lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä.
Korjus on toiminut koulutustehtävissä ja hänellä on julkaisutoimintaa. Lisäksi hän on toiminut luottamustehtävissä lakimiesjärjestöissä.
Korjus on suorittanut Master of Laws -tutkinnon (College of Europe), Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, Sitran kestävän talouspolitiikan johtamiskurssin sekä Learning to Lead Programme (INSEAD), High Performance People Skills for Leaders Programme (London Business School) ja Mediator Skills Training Programme (CEDR) -koulutusohjelmat, ja hän on CEDR-akkreditoitu sovittelija.
Markkinaoikeus sijaitsee Helsingissä, ja sen toimivalta kattaa koko maan. Markkinaoikeus toimii kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden, teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden sekä markkinaoikeudellisten asioiden erityistuomioistuimena.
Vuonna 2025 markkinaoikeuteen saapui yhteensä 694 asiaa. Ratkaistujen asioiden määrä viime vuonna oli 805 asiaa. Markkinaoikeudessa työskentelee 45 henkilöä. Markkinaoikeudessa on myös sivutoimisia asiantuntijajäseniä.
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kansliapäällikkö Marjo Alasaarela, p. 2956 43311, etunimi.sukunimi@oikeus.fi
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